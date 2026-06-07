Lidé ve Višňové na Příbramsku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren
Podle odůvodnění z jednání zastupitelstva by výstavba větrníků měla dlouhodobé dopady na možný rozvoj Višňové, životní prostředí, ráz krajiny, ale také by mohly zajistit obci finanční přínos. Z toho důvodu bylo pro zastupitelstvo důležité znát názor většiny obyvatel.
Ve Středočeském kraji nejde zdaleka o první referendum o větrnících. Stejné se konalo před dvěma týdny v Těchařovicích na Příbramsku, většina hlasujících záměr odmítla. Plebiscit však byl kvůli nízké účasti neplatný.
Zamítavým výsledkem letos skončila referenda o větrných elektrárnách také v Třebízi na Kladensku a v Milíně, Pečicích, Starosedlském Hrádku a Vrančicích na Příbramsku. Loni se hlasování konala v Mšeckých Žehrovicích a Krakově na Rakovnicku a v Řisutech na Kladensku. V Krakově lidé se stavbou souhlasili, ve zbylých dvou obcích ji odmítli.
Odpůrci větrných elektráren argumentují například zásahem do vzhledu krajiny nebo obavami z hluku. Obce včetně obyvatel naopak mohou díky elektrárnám získat levnější tarif elektřiny. Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008.
reklama