https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lide-ve-visnove-na-pribramsku-v-referendu-odmitli-vystavbu-vetrnych-elektraren
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lidé ve Višňové na Příbramsku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren

7.6.2026 19:19 | VIŠŇOVÁ (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach / Ekolist.cz
Lidé ve Višňové na Příbramsku v pátečním referendu odmítli případnou výstavbu větrné elektrárny nebo elektráren na území obce. Proti záměru se vyslovilo 172 z 272 voličů, jimž byly vydány hlasovací lístky. Naopak souhlasilo s ním 90 lidí, část hlasů byla neplatná. Referendum je platné a závazné, vyplývá z informací na webu obce.
 
Dvě větrné elektrárny chtěla na území obce vybudovat společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Lidé odpovídali na otázku, zda souhlasí s výstavbou maximálně dvou větrníků na území obce za podmínky, že vzniknou na hranici s katastrálním územím Stěžov ve vzdálenosti minimálně 4,5 kilometru od budovy obecního úřadu ve Višňové a přinesou obci pravidelnou roční platbu za každou elektrárnu.

Podle odůvodnění z jednání zastupitelstva by výstavba větrníků měla dlouhodobé dopady na možný rozvoj Višňové, životní prostředí, ráz krajiny, ale také by mohly zajistit obci finanční přínos. Z toho důvodu bylo pro zastupitelstvo důležité znát názor většiny obyvatel.

Ve Středočeském kraji nejde zdaleka o první referendum o větrnících. Stejné se konalo před dvěma týdny v Těchařovicích na Příbramsku, většina hlasujících záměr odmítla. Plebiscit však byl kvůli nízké účasti neplatný.

Zamítavým výsledkem letos skončila referenda o větrných elektrárnách také v Třebízi na Kladensku a v Milíně, Pečicích, Starosedlském Hrádku a Vrančicích na Příbramsku. Loni se hlasování konala v Mšeckých Žehrovicích a Krakově na Rakovnicku a v Řisutech na Kladensku. V Krakově lidé se stavbou souhlasili, ve zbylých dvou obcích ji odmítli.

Odpůrci větrných elektráren argumentují například zásahem do vzhledu krajiny nebo obavami z hluku. Obce včetně obyvatel naopak mohou díky elektrárnám získat levnější tarif elektřiny. Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Větrná elektrárna Foto: Depositphotos Lidé se v souvislosti s větrníky obávají narušení krajiny i dopadu na zdraví Větrná elektrárna Foto: EssjayNZ Flickr Referendum o větrné elektrárně v Těchařovicích je kvůli nízké účasti neplatné Větrné elektrárny Foto: Miran Rijavec Flickr.com U Horních Životic chce stavět větrný park firma z MTX Group, část lidí je proti

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist