Zlín vítá chystané vyškrtnutí Malenovic z oblastí pro stavbu fotovoltaiky
Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku požaduje vyjmutí více navržených akceleračních oblastí, mezi nimi také ve Zlíně-Malenovicích, a to z důvodů přetrvávajících významných konfliktů a nejistoty kvůli ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Jedná se zejména o střety s ochranou krajinného rázu, přírodních hodnot území a ekologických funkcí krajiny.
Odpůrci navržené zóny v Malenovicích poukázali na nevhodné umístění ve svahu nad obcí, kde jsou nyní sady a pole. Vznikla také petice, kterou podepsalo téměř 2500 lidí. V Malenovicích žije přibližně 8000 lidí. "Lokalita AOS5 Malenovice představuje území s mozaikou zemědělských ploch, ovocných sadů, travních porostů, mezí a dalších krajinných prvků, které mají význam nejen z hlediska biodiverzity, ale také pro zachování charakteru krajiny na okraji města Zlína," uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Vojtěch Volf (KDU-ČSL).
V celé České republice snížilo ministerstvo životního prostředí počet oblastí vymezených pro zrychlenou výstavbu větrných nebo solárních elektráren na 61. Původně bylo akceleračních zón určeno 110.
reklama