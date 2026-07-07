Znojmo má studii, která určuje, kde je, či není vhodné stavět větrníky
Studie navázala na dokument, který mělo Znojmo k dispozici již od roku 2008, a potvrdila tehdejší zjištění. "Tedy to, že celé západní a střední Znojemsko má dochovaný krajinný ráz, který požívá ochrany ze zákona. Máme zde unikátní národní park Podyjí, dále vinorodé pahorky, panoramata historických měst a vesnic, údolí Dyje a jejích přítoků, hrady, zámky, polesí středověkého stáří i otevřenou zemědělskou krajinu," uvedl Kacetl. Naopak jako krajinu bez zásadní krajinářské hodnoty, kde je možné větrníky za dodržení různých podmínek stavět, vyhodnotila studie polní krajinu ve východní části Znojemska od Hevlína na jihu po Miroslav na severu.
Podle Kacetla větrníky, a obzvláště ty vysoké 250 metrů, které chtějí někteří investoři stavět, výrazně narušují turistickou atraktivitu území. "Jsme rádi za průmysl, který tu zbyl, ale do budoucna může být právě turistický ruch na vzestupu. Máme tu dědictví, kterého si musíme vážit. Lidé z průmyslových oblastí k nám jezdí proto, aby tu viděli něco jiného než doma," řekl Kacetl. Zmínil, že výstavbou energetické infrastruktury už utrpělo kvůli dukovanské elektrárně nejen Znojemsko. "Z mnohých míst ji vidíme jak na dlani," řekl Kacetl.
Znojmo zaslalo studii na krajský úřad jako podklad pro budoucí rozhodování. "Studii bude město využívat jako podklad při posuzování konkrétních záměrů, při jednání s investory i při přípravě územně plánovacích dokumentací. Studie nemá nahrazovat jednotlivá správní řízení, ale dává městu i obcím v území odborný základ pro rozhodování," řekl Kacetl.
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