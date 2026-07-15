https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/trhovy-stepanov-nesouhlasi-s-vymezenim-akceleracnich-zon-pro-vystavbu-vetrniku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Trhový Štěpánov nesouhlasí s vymezením akceleračních zón pro výstavbu větrníků

15.7.2026 14:23 (ČTK)
Větrná elektrárna
Větrná elektrárna
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | EssjayNZ / Flickr
Trhový Štěpánov na Benešovsku nesouhlasí s novým vymezením takzvaných akceleračních pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren. Vadí mu, že by případné budoucí větrníky narušovaly výhled na horu Blaník. Vedení obce se chce sejít se starosty dalších obcí v okolí a dohodnout se na společném postupu, řekl dnes ČTK starosta Trhového Štěpánova Josef Korn (Hasiči Trhový Štěpánov).
 
Akcelerační zóny jsou administrativně vymezené území v Česku, kde má být rychlejší a jednodušší povolování projektů obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných a solárních elektráren. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) snížilo počet oblastí vymezených pro zrychlenou výstavbu větrných nebo solárních elektráren na 61. Z toho 46 oblastí zůstalo a dalších 15 bylo zmenšeno. Původně bylo zón 110.

"Trochu to očesali, ale hlavní zátěž, kterou máme - na západní straně, kde to budeme mít na očích a kde nám to bude narušovat výhledy na Blaník, tam zůstala. Na severu u dálnice je to něco jiného, ale tady je to jako pěst na oko," uvedl Korn k novému vymezení zón. Se starosty dalších obcí a právníky se chce dohodnout, jak dál postupovat.

Ve středních Čechách jsou akcelerační oblasti pro výrobu energie ze slunečního záření v Milovicích na Nymbursku a pro větrné elektrárny v oblastech Trhový Štěpánov, Petroupim a Neveklov na Benešovsku, Chorušice na Mělnicku a Boreč na Mladoboleslavsku. Z původního návrhu vypadly oblasti Doubravice, Oleška, Nový Dvůr a Ralsko.

MŽP upozornilo, že vymezení zón neznamená, že větrníky či solární pole budou ve vymezených místech stát nebo že nebudou moci být jinde. Omezení je součástí stanoviska SEA k posouzení vlivů akceleračních zón na životní prostředí. Podmínky stanoviska nyní bude muset zapracovat ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) do návrhu změny územního rozvojového plánu. Výsledný materiál by MMR mělo vládě předložit do konce července.

Odpůrci větrných elektráren argumentují zásahem do vzhledu krajiny nebo obavami z hluku. Obce včetně obyvatel naopak mohou díky elektrárnám získat levnější tarif elektřiny. Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Větrná elektrárna Foto: Depositphotos Znojmo má studii, která určuje, kde je, či není vhodné stavět větrníky Větrná elektrárna Foto: Depositphotos Obyvatelé Maletína na Šumpersku se postavili proti stavbě dalších větrníků Větrné elektrárny Foto: Depositphotos Lidé ve Višňové na Příbramsku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist