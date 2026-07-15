Trhový Štěpánov nesouhlasí s vymezením akceleračních zón pro výstavbu větrníků
"Trochu to očesali, ale hlavní zátěž, kterou máme - na západní straně, kde to budeme mít na očích a kde nám to bude narušovat výhledy na Blaník, tam zůstala. Na severu u dálnice je to něco jiného, ale tady je to jako pěst na oko," uvedl Korn k novému vymezení zón. Se starosty dalších obcí a právníky se chce dohodnout, jak dál postupovat.
Ve středních Čechách jsou akcelerační oblasti pro výrobu energie ze slunečního záření v Milovicích na Nymbursku a pro větrné elektrárny v oblastech Trhový Štěpánov, Petroupim a Neveklov na Benešovsku, Chorušice na Mělnicku a Boreč na Mladoboleslavsku. Z původního návrhu vypadly oblasti Doubravice, Oleška, Nový Dvůr a Ralsko.
MŽP upozornilo, že vymezení zón neznamená, že větrníky či solární pole budou ve vymezených místech stát nebo že nebudou moci být jinde. Omezení je součástí stanoviska SEA k posouzení vlivů akceleračních zón na životní prostředí. Podmínky stanoviska nyní bude muset zapracovat ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) do návrhu změny územního rozvojového plánu. Výsledný materiál by MMR mělo vládě předložit do konce července.
Odpůrci větrných elektráren argumentují zásahem do vzhledu krajiny nebo obavami z hluku. Obce včetně obyvatel naopak mohou díky elektrárnám získat levnější tarif elektřiny. Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008.
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