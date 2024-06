Lídři stran se většinově shodli na potřebě revize klimatických opatření EU Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Lídři stran se většinově shodli na potřebě revize klimatických opatření EU. Jejich současnou nereálnost si vzájemně kladli za vinu zástupci koalice a opozice. Předseda vlády a ODS Petr Fiala uvedl, že klimatické cíle schválila vláda pod vedením šéfa ANO Andreje Babiše. Podle místopředsedy ANO a bývalého vicepremiéra Karla Havlíčka současná vláda promarnila příležitost Green Deal korigovat. Uvedli to v předvolební debatě, kterou včera večer uspořádala Česká televize."My děláme kroky, které ten Green Deal udělají takový, aby nepoškozoval lidi," uvedl Fiala. Lídři vládních stran poukázali na to, že klimatický zákon připravila a prosadila Babišova vláda. Havlíček vyčetl současnému kabinetu mimo jiné to, že mimo jiné umožnila budoucí zákaz výroby aut se spalovacími motory. Green Deal neboli Zelená dohoda pro Evropu je souborem iniciativ, který má EU nasměrovat k ekologické transformaci s cílem dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. V debatě zazněly i ostřejší výrazy. "Vy jste mimořádný manipulátor a taky lhář," reagoval Fiala na výtky Havlíčka, podle něhož by se měl současný premiér uklidnit. Vicepremiér a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka obvinil ANO z pokrytectví. Podle něj se nyní opoziční hnutí nezbaví své viny. "Z toho se vy nevylžete, i když to docela dobře umíte," uvedl Předseda SPD Tomio Okamura jako jediný volal po tom, že by se Česko mělo z Green Dealu vyvázat. Podle Okamury jsou klimatické plány EU ekonomicky likvidační a nejsou na ně peníze, což odmítl vicepremiér a předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Není pravda, že na to nejsou peníze," uvedl Bartoš, podle něhož jsou na naplnění investiční prostředky v unijních fondech. Chtěl by prosadit více peněz na podporu ekologických opatření v domácnostech. Zástupci vládních a opozičních stran se standardně střetli i kvůli migračnímu paktu EU. Podle opozice pakt zavádí kvóty na imigranty, podle koalice nikoli, pouze počítá se solidaritou v rámci EU a je pouze prvním krokem proti nelegální migraci. Rakušan uznal, že se nepovedlo plně prosadit české výhrady k migračnímu paktu EU. "To já považuju určitě za chybu všech českých zástupců," uvedl. Okamura zopakoval, že jeho hnutí bude prosazovat odstoupení od paktu. Neshody mezi zástupci vládních a opozičních stran se projevily i v postoji na řešení ruské invaze na Ukrajinu. Okamura by pomoc Ukrajině zrušil a území s rusky mluvící obyvatelstvem přenechal Rusku, v čemž Rakušan viděl paralelu s předválečnými zástupci sudetských Němců v někdejším Československu. Havlíček poukazoval na to, že pomoc Ukrajině nemůže být nekonečná a je třeba dojednat příměří. Podle Fialy je cestou k míru to, že se Ukrajina ubrání a Rusko pochopí, že s agresivní politikou neuspěje. Vládní představitelé se shodli na tom, že by chtěli v Evropské komisi obsadit ekonomický resort. Piráti by chtěli na eurokomisaře nominovat svého europoslance Marcela Kolaju, kterého Bartoš představil mimo jiné jako experta na digitalizaci. Starostové, kteří mají podle koaličních dohod adepta navrhnout vládě, podle Rakušana nominují několik kandidátů. Havlíček zopakoval, že podle hnutí ANO by se eurokomisařem měl stát premiér Fiala. Podle ministerského předsedy je to důkaz, že se ho ANO bojí. Okamura řekl, že bude prosazovat zrušení Evropské komise. Lídři sněmovních uskupení byli vesměs spokojeni s plakáty a slogany, které na základě záměrů jejich eurovolebních uskupení nechala Česká televize připravit umělou inteligenci. Například pouze Jurečkovi chybělo na plakátu koalice Spolu v národních barvách více zelené jako symbolu zdravé krajiny a přírody. Podobnou výhradu měl Rakušan k plakátu STAN, kterému dominoval model lidského srdce. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

