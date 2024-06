Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Největší německá letecká společnost Lufthansa zvýší v Evropě ceny svých letenek o ekologický příplatek. Ten bude činit až 72 eur (zhruba 1800 Kč), oznámila firma. Příplatek má podle ní pokrýt část rostoucích nákladů na plnění předpisů souvisejících s životním prostředím."Domnívám se, že je logické předpokládat, že další aerolinky budou Lufthansu následovat," uvedl podle agentury Reuters analytik Dudley Shanley ze společnosti Goodbody.

Ekologický příplatek se bude týkat všech letů Lufthansy z členských zemí Evropské unie, Británie, Norska a Švýcarska. Jeho výše se bude lišit v závislosti na trase letu a typu letenky, pohybovat se bude od jednoho do 72 eur.

Lufthansa uvedla, že neustále investuje do nových technologií a spolupracuje s partnery na inovacích, aby pomohla učinit létání udržitelnějším. "V následujících letech však nebudeme schopni postupně se zvyšující dodatečné náklady plynoucí z regulačních požadavků hradit sami. Část těchto očekávaných nákladů pokryje nová ekologická přirážka," dodala.

Letecké společnosti podle agentury Reuters již delší dobu varují, že nové předpisy vyžadující používání dražšího udržitelného leteckého paliva (SAF) by mohly způsobit výrazný nárůst nákladů. V posledních letech již ceny letenek vzrostly v důsledku oživení poptávky po cestování z útlumu způsobeného koronavirovou krizí. To vyvolává obavy, že další zdražování letenek by mohlo začít cestující od létání odrazovat, píše Reuters.

Evropští regulátoři představili pravidla, podle kterých by měli dodavatelé pohonných hmot zajistit, že v příštím roce bude SAF tvořit dvě procenta paliv na letištích v EU. Do roku 2030 by se měl tento podíl zvýšit na šest procent a do roku 2050 by se měl vyšplhat na 70 procent.

Šéf Lufthansy Carsten Spohr již loni varoval, že bude obtížné cíle EU splnit. Zároveň naznačil, že zvýšené náklady budou muset aerolinky přenést na zákazníky.

reklama