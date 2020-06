Lužní lesy u Břeclavi budou řízeně zaplavované i v létě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Lesy ČR Lužní les je podmáčený les s vysokou hladinou podzemní vody, dlouhodobý nedostatek vody mu proto škodí. V ČR jsou čtyři takto zachovalé ekosystémy, kromě míst kolem obory Soutok (Dyjský trojúhelník) je to Libický luh na Kolínsku, Litovelské Pomoraví leží mezi Olomoucí a Mohelnicí a Chropyňský luh je u řeky Moravy

Lužní lesy u Břeclavi v lokalitě Pohansko budou řízeně zaplavované i v létě. Zatím se to daří jen na jaře, kdy je dostatek vody. Umožnit to má nový vzdouvací jez, který je na Dyji v plánu, opravy kanálů a manipulačních objektů na nich. V oboře Soutok to řekl vedoucí odboru vodního hospodářství Lesů ČR Tomáš Hofmeister. Jde o opatření proti suchu. Celková investice je zhruba 70 milionů Kč.

Lužní les u Břeclavi nyní spotřebuje k přežití víc vody, než je roční úhrn srážek na jižní Moravě. "Opatřením chceme zajistit dostatek vody v lužních lesích. Půjde o obnovu přirozeného režimu, který tu fungoval v minulém století," uvedl Hofmeister.

Chystaný projekt bude ze dvou částí, kdy na Dyji vznikne vzdouvací jez, který umožní samovolný nátok vody do lokality. Druhou částí je pak obnova slepých ramen, tůní, kanálů a také manipulačních objektů a dalších zařízení, které budou tok vody směřovat vodu tam, kam bude zapotřebí.

Hofmeister uvedl, že je hotový základní technický návrh. Zahájení projektu je v plánu příští rok, hotovo by mělo být o rok později.

Lesy ČR na projektu spolupracují se státní podnikem Povodí Moravy. Generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák uvedl, že se vybuduje systém, který umožní takzvané povodňování lužních lesů, což je důležité právě kvůli klimatické změně. Uvedl, že rozdělovací objekt na Dyji bude asi za 50 milionů korun, zbylá část si vyžádá asi 20 milionů korun.

Projekt ale podle něj bude plně funkční, až se zvedne hladina na Novomlýnských nádržích o plánovaných 35 centimetrů, čímž se vytvoří dostatečná zásoba vody, aby se mohlo povodňování uskutečňovat i přes léto. Povodí Moravy poslední roky na jaře po několik dní cíleně vypouští z nádrže více vody, která jde právě i do lužních lesů. Za současného stavu to ale v létě možné není, protože vody není dostatek.

"Určitě je zájem povodňovat lužní lesy i v letních měsících. Věříme, že hladina Nových Mlýnů bude zvednutá do dvou let," uvedl Gargulák.

Peníze na projekt poputují podle Hofmeistera z programu Vracíme vodu lesu a také ze Státního fondu životního prostředí.

Lužní les je podmáčený les s vysokou hladinou podzemní vody, dlouhodobý nedostatek vody mu proto škodí. V ČR jsou čtyři takto zachovalé ekosystémy, kromě míst kolem obory Soutok (Dyjský trojúhelník) je to Libický luh na Kolínsku, Litovelské Pomoraví leží mezi Olomoucí a Mohelnicí a Chropyňský luh je u řeky Moravy.

