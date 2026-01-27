https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/macinka-fialova-vlada-nadhodnotila-prijmy-do-statniho-fondu-zivotniho-prostredi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Macinka: Fialova vláda nadhodnotila příjmy do Státního fondu životního prostředí. Musí se upravit Nová zelená úsporám

27.1.2026 09:18 (ČTK)
Diskuse: 1
Rekonstrukce domu
Rekonstrukce domu
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | DyziO / Shutterstock
Předchozí vláda podle ministra zahraničí a dočasně pověřeného ministra životního prostředí Petra Macinky (Motoristé) nadhodnotila příjmy z emisních povolenek do Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na 12 miliard korun. Současná vláda v rozpočtu pracuje s 5,5 miliardy korun. Řekl to na tiskové konferenci po jednání vlády. Vyjádření bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) ČTK shání.
 
Z fondu jsou hrazené například programy jako Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light. Podle Macinky se do rozpočtu musely promítnout odhady výnosu z emisních povolenek s tím, že podle něj předchozí vláda tyto výnosy nadhodnotila.

"Musí dojít k určité úpravě programů, jako je Nová zelená úsporám," uvedl Macinka. Úprava bude mít dvě roviny. První je technická, kdy se řeší nastavení fondu ve spolupráci s odbornými asociacemi. Druhou rovinou je financování, kde se pracuje s variantou zapojení externích zdrojů. "Tyto možnosti budeme projednávat s dalšími ministerstvy a v následujících týdnech by mělo dojít ke shodě. Nebude to postaveno pouze na veřejných zdrojích," dodal.

Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 s cílem motivovat majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Loni se dočasně uzavřel příjem žádostí o dotace kvůli velkému zájmu žadatelů.

Ředitelka Asociace pro využití tepelných čerpadel Eva Neudertová uvedla, že pokud by byl program Nová zelená úsporám ukončen bez náhrady, bylo by to jistě černým scénářem českých domácností a zásadně v rozporu s tím, co jim slíbila nová vláda.

"Nová zelená úsporám je projekt, který zásadně pomáhá překlenout často poměrně vysoké vstupní náklady na pořízení úsporných energetických řešení a díky postupnému rozvoji se stal i vodítkem v oblasti kvality," řekla Neudertová.

Dodala, že v souvislosti s výroky ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) z minulého týdne předpokládá, že vláda ještě bude vyžadovat úpravy od ministerstva životního prostředí. Havlíček totiž podle ní přislíbil pokračovaní programu Nová zelená úsporám, byť s postupným omezováním.

Jiří Koželouh z Hnutí Duha také poukázal na rozpor s předvolebními sliby hnutí ANO, které slibovalo pokračování programu Nová zelená úsporám.

"Nyní ovšem návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí počítá jen s půjčkami pro kompletní rekonstrukce rodinných domů, ale na pomoc nízkopříjmovým domácnostem a lidem v bytových domech má v rozpočtu nulu. Vyzýváme proto vládu, aby to rychle napravila, podporu lidem znovu nabídla, a to včetně podpory energetických renovací bytů pro nájemní bydlení," řekl ČTK.

Státní fond životního prostředí zajišťuje čerpání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Spravedlivá transformace. Dále působí jako příjemce i poskytovatel financí z Modernizačního fondu a odpovídá za správu programu Nová zelená úsporám. Zároveň zprostředkovává peníze z Národního plánu obnovy v oblasti životního prostředí.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Kotel Foto: Depositphotos Vytápění je čím dál efektivnější i komfortnější, ukazuje Infotherma v Ostravě Výměna okna Foto: Depositphotos Experti: Dočasné uzavření Nová zelená úsporám ukazuje zájem lidí o zateplování Rekonstrukce domu Foto: DyziO Shutterstock Program Nová zelená úsporám uzavírá dočasně příjem žádostí o dotace

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

27.1.2026 09:42
Zelená úsporám je pro chudé lidi, aby si snížili účty za energie. Kromě toho, že šetří životní prostředí, šetří spalování fosilu.
Je celkem logické, že nová vláda oligarchie se na lidi může vymastit totálně. Samozřejmě že dotace do Agrofertu a vůbec oligarchií se snižovat nebudou, to dá rozum.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist