Macinka: Fialova vláda nadhodnotila příjmy do Státního fondu životního prostředí. Musí se upravit Nová zelená úsporám
"Musí dojít k určité úpravě programů, jako je Nová zelená úsporám," uvedl Macinka. Úprava bude mít dvě roviny. První je technická, kdy se řeší nastavení fondu ve spolupráci s odbornými asociacemi. Druhou rovinou je financování, kde se pracuje s variantou zapojení externích zdrojů. "Tyto možnosti budeme projednávat s dalšími ministerstvy a v následujících týdnech by mělo dojít ke shodě. Nebude to postaveno pouze na veřejných zdrojích," dodal.
Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 s cílem motivovat majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Loni se dočasně uzavřel příjem žádostí o dotace kvůli velkému zájmu žadatelů.
Ředitelka Asociace pro využití tepelných čerpadel Eva Neudertová uvedla, že pokud by byl program Nová zelená úsporám ukončen bez náhrady, bylo by to jistě černým scénářem českých domácností a zásadně v rozporu s tím, co jim slíbila nová vláda.
"Nová zelená úsporám je projekt, který zásadně pomáhá překlenout často poměrně vysoké vstupní náklady na pořízení úsporných energetických řešení a díky postupnému rozvoji se stal i vodítkem v oblasti kvality," řekla Neudertová.
Dodala, že v souvislosti s výroky ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) z minulého týdne předpokládá, že vláda ještě bude vyžadovat úpravy od ministerstva životního prostředí. Havlíček totiž podle ní přislíbil pokračovaní programu Nová zelená úsporám, byť s postupným omezováním.
Jiří Koželouh z Hnutí Duha také poukázal na rozpor s předvolebními sliby hnutí ANO, které slibovalo pokračování programu Nová zelená úsporám.
"Nyní ovšem návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí počítá jen s půjčkami pro kompletní rekonstrukce rodinných domů, ale na pomoc nízkopříjmovým domácnostem a lidem v bytových domech má v rozpočtu nulu. Vyzýváme proto vládu, aby to rychle napravila, podporu lidem znovu nabídla, a to včetně podpory energetických renovací bytů pro nájemní bydlení," řekl ČTK.
Státní fond životního prostředí zajišťuje čerpání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Spravedlivá transformace. Dále působí jako příjemce i poskytovatel financí z Modernizačního fondu a odpovídá za správu programu Nová zelená úsporám. Zároveň zprostředkovává peníze z Národního plánu obnovy v oblasti životního prostředí.
