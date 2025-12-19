Macinka jmenoval Wasserbauera náměstkem na ministerstvu životního prostředí
Macinka uvedl, že je připraven nezbytně dlouhou dobu vést ministerstva zahraničí i životního prostředí, není to podle něj dobré dlouhodobě.
"Chtěl bych uklidnit českou veřejnost a všechny běžné občany a sdělit jim, že pomyslně dnešním dnem skončila v České republice klimatická krize. Nevím, jestli to uklidní také ty aktivisty, kteří klimatickou krizí žijí," sdělil. Priority resortu se podle něj proto můžou přesměrovat spíše na ochranu přírody. Prioritou je podle něj také rozpočet. "Ochrana přírody byla, je a vždycky bude jednou z nejdůležitějších priorit pro Motoristy a měla by být pro jakoukoliv politickou stranu," řekl Macinka.
Proti Macinkovi ve vedení resortu životního prostředí protestovali členové Greenpeace, kteří vylezli na budovu ministerstva a vyvěsili na ni transparent s nápisem "Braňme přírodu".
Proti zástupcům Motoristů v čele resortu také protestovaly na Hradčanském náměstí v Praze stovky lidí. Minulý týden ze stejného důvodu demonstrovaly stovky studentů v Praze i dalších městech.
Asociace ekologických organizací Zelený kruh se chce s Macinkou sejít. Cílem má být nastavení profesionální a věcné komunikace mezi resortem a ekologickými organizacemi. Zároveň jsou ekologické organizace připravené kritizovat negativní záměry a bránit přírodu a zdraví občanů před škodlivými návrhy.
