Macinka pro tn.cz: Turek má jako zmocněnec od úterý podepsanou příkazní smlouvu

Filip Turek (Motoristé) má jako vládní zmocněnec pro politiku klimatu a Green Deal od úterý s ministerstvem životního prostředí podepsanou příkazní smlouvu. Serveru tn.cz
to řekl předseda Motoristů Petr Macinka, který je řízením tohoto ministerstva pověřený. Turek, jehož prezident Petr Pavel odmítl jmenovat ministrem kvůli kontroverzním postojům a výrokům, bude funkci vykonávat bez nároku na finanční odměnu. Ministerstvo mu však bude proplácet nezbytné náklady, třeba cestovné, sdělil serveru Macinka.
Podle Macinky, který je také ministrem zahraničí, je řešení v souladu s usnesením Ústavního soudu, který označuje funkci zmocněnce jako funkci politickou, nikoli státně mocenskou. "Pozice zmocněnce má politicko-koordinační charakter, zmocněnec neřídí přímo výkon práce zaměstnanců ministerstva ani se nepodílí na správním rozhodování," uvedl. Vládní zmocněnec podle něho mimo jiné nemá stabilně přiděleného řidiče. Turek ale pro služební cesty bude moci využít služební vozidlo v obdobném režimu jako zaměstnanci ministerstva, sdělil Macinka.
Turkova smlouva s resortem, o jejímž uzavření vláda při jmenování zmocněnce rozhodla, se v minulém týdnu stala zdrojem diskusí. Představitelé opozice i právní experti upozorňovali, že by se poslanec svou prací na ministerstvu mohl dostat do rozporu se zákonem o střetu zájmů.
Motoristé svého čestného prezidenta Turka chtěli na pozici ministra životního prostředí, prezident ho ale opakovaně odmítl jmenovat. Zdůvodnil to tím, že poslanec opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování podle Pavla svědčí o tom, že v Turkově případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, napsal prezident v dopise, který již dříve zaslal premiéru Andreji Babišovi (ANO). Motoristé kritiku odmítají a na Turkově nominaci nadále trvají.
