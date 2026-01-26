https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/macinka-pro-tn.cz-turek-ma-jako-zmocnenec-od-utery-podepsanou-prikazni-smlouvu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Macinka pro tn.cz: Turek má jako zmocněnec od úterý podepsanou příkazní smlouvu

26.1.2026 00:53 | PRAHA (ČTK)
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | VitVit / Wikimedia Commons
Filip Turek (Motoristé) má jako vládní zmocněnec pro politiku klimatu a Green Deal od úterý s ministerstvem životního prostředí podepsanou příkazní smlouvu. Serveru tn.cz to řekl předseda Motoristů Petr Macinka, který je řízením tohoto ministerstva pověřený. Turek, jehož prezident Petr Pavel odmítl jmenovat ministrem kvůli kontroverzním postojům a výrokům, bude funkci vykonávat bez nároku na finanční odměnu. Ministerstvo mu však bude proplácet nezbytné náklady, třeba cestovné, sdělil serveru Macinka.
 
Podle Macinky, který je také ministrem zahraničí, je řešení v souladu s usnesením Ústavního soudu, který označuje funkci zmocněnce jako funkci politickou, nikoli státně mocenskou. "Pozice zmocněnce má politicko-koordinační charakter, zmocněnec neřídí přímo výkon práce zaměstnanců ministerstva ani se nepodílí na správním rozhodování," uvedl. Vládní zmocněnec podle něho mimo jiné nemá stabilně přiděleného řidiče. Turek ale pro služební cesty bude moci využít služební vozidlo v obdobném režimu jako zaměstnanci ministerstva, sdělil Macinka.

Turkova smlouva s resortem, o jejímž uzavření vláda při jmenování zmocněnce rozhodla, se v minulém týdnu stala zdrojem diskusí. Představitelé opozice i právní experti upozorňovali, že by se poslanec svou prací na ministerstvu mohl dostat do rozporu se zákonem o střetu zájmů.

Motoristé svého čestného prezidenta Turka chtěli na pozici ministra životního prostředí, prezident ho ale opakovaně odmítl jmenovat. Zdůvodnil to tím, že poslanec opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování podle Pavla svědčí o tom, že v Turkově případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, napsal prezident v dopise, který již dříve zaslal premiéru Andreji Babišovi (ANO). Motoristé kritiku odmítají a na Turkově nominaci nadále trvají.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Strakova akademie Foto: Miloslav Rejha (User:M.Rejha) Wikimedia Commons Vlády se dnes zúčastnil také zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek Foto: Depositphotos Turek vnímá post zmocněnce jako politickou funkci, nikoli exekutivní CHKO Soutok Foto: Radomír Dohnal Ekolist.cz MŽP chystá opatření, která usnadní nakládání se soukromými pozemky v CHKO Soutok

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist