Malochov lam v Mostě nabízí procházky i terapie, zájem je velký

Ve vilové čtvrti v Mostě chová rodina tři lamy, které využívá při terapiích s nemocnými seniory nebo dětmi s poruchami pozornosti. S lamami mohou lidé jít také na procházku po okolí nebo si s nimi udělat fotografie. Zájem o netradiční zážitky mezi lidmi roste, sdělila majitelka malochovu Alena Saladiaková.

Na zahradě majitelky se tento týden konala terapie s dětmi. Nejprve jim Saladiaková alpaky představila a poté je nechala, aby je nakrmily dobrotami a pohladily si je v jejich výběhu, kde mají také spaní i místo, kam chodí udělat potřebu. Děti je pak mohly vzít na vodítku na trávu a hrát si s nimi.

Alpaky si rodiny pořídila jako domácí mazlíčky. Když je začali venčit po okolí, začali se lidé zajímat. "Z toho vzešla poptávka a nápad, a protože tu na procházky chodí také děti z kojeneckého ústavu, kterým se lamičky líbí, tak jsme začali rozvíjet lamaterapii," popsala začátky Saladiaková. Terapie se liší podle věku dítěte, větší se může zapojit do péče o zvíře, menší dítě pak chodí třeba na procházky. "Terapie je uklidňuje. Výborně se nám to osvědčilo u dětí s poruchou autistického spektra," podotkla Saladiaková. Terapie je podle ní vhodná nejen pro děti, ale i pro dospělé. Letos v létě by chovatelka chtěla například navštívit s lamami domovy důchodců, aby se mohli se zvířaty potěšit i senioři, kteří jsou upoutáni na lůžko.

Na terapii přišly tři děti, maminka jednoho z nich ČTK řekla, že dostal její syn zážitek k narozeninám. "U nás to není v rámci terapie, ale věřím, že některé děti to potřebují a určitě to může fungovat," uvedla klientka.

Ještě větší zájem pak mají lidé o procházky s průvodcem. "Jde o procházku po okolí nenáročným terénem s našimi lamáčky. Během ní je možné se s nimi vyfotit, také je nakrmit a pohladit si je," řekla Saladiaková. Vyvenčit alpaky podle ní přichází mnohem víc dospělých než rodin s dětmi. Zájem o takzvaný lamatrekking mají stovky lidí, na lamaterapie chodí desítky stálých klientů, jde většinou o děti se specifickým handicapem. "Máme také stovky dětí ze speciálních mateřských a základních škol a stacionářů, které využívají naši lamaterapii zdarma, a objevilo se u nás i desítky ukrajinských maminek a jejich dětí, kterým jsme také nabídli v rámci psychosociální pomoci lamaterapii zdarma," dodala Saladiaková.

Lamaterapie ani lamatreking nejsou v ČR příliš rozšířené. Do Mostu tak přijíždí lidé i z širokého okolí.

