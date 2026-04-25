Medvídě, které matka při útěku před cyklisty opustila, skončilo v bojnické zoo

25.4.2026 00:14 (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | MihailDancaescu / Shutterstock
Medvídě, které se zamotalo do sítě, zatímco jeho matka a sourozenci prchali před cyklisty u Ružomberku na severu Slovenska, našlo nový domov v zoologické zahradě u hradu Bojnice, informoval dnes server Aktuality.sk.
 
"V oblasti bikeparku Malino Brdo – Hrabovo u Ružomberku se 18. dubna našlo malé medvídě zamotané v ochranné síti přímo na cyklotrase," uvedl na facebooku Národní park Velká Fatra. Podle parku se tak stalo po setkání cyklistů s medvědicí, která z místa utekla spolu s ostatními mláďaty, jedno však zůstalo zamotané v síti. Střet medvědice s cyklisty se obešel bez zranění. Medvědice se už na místo nevrátila, ani neprojevila snahu ztracené mládě vyhledat. Po důkladném prohledání terénu a vyloučení přítomnosti medvědice tým z národního parku mládě vysvobodil ze sítě. "Bylo hodně vyčerpané, podchlazené a hrozilo mu udušení," popsal jeho stav park na internetu.

Po převozu se mláděti dostalo nezbytné péče, zahřátí, hydratace a postupně také krmení. "Malá medvědice, vážící 5,2 kilogramu, byla už v neděli velmi aktivní, k nepoznání od zuboženému stavu, v jakém ji našli," uvedl park s tím, že v pondělí bylo mládě v dobrém stavu převezeno do bojnické zoo.

"Případ poukazuje na riziko ochranných sítí v přírodě, které se mohou stát pastí pro volně žijící živočichy. Díky rychlému zásahu dostala malá medvědice druhou šanci na život," dodal park.

Nicméně podle Zoo Bojnice bylo medvídě dehydrované, mírně zchřadlé a s parazity. "Hned po příchodu putovalo na veterinární vyšetření. Dostalo infúze, léky, vitamíny i odčervení a je zatím stabilizované," uvedla zoo.

Malá medvědice dostala jméno Zora. Až to její stav dovolí, přidá se k medvíďatům Ladě a Vesně. "Ne každý příběh má šťastný konec, ale děláme vše pro to, aby měl šanci na dobrý konec. Držte nám palce," napsala zoo na facebooku, na kterém zveřejnila záběry z přijetí dalšího osiřelého medvíděte.

Vesny a Lady se zoo ujala v polovině února, jde o mláďata medvědice zastřelené u Ružomberku; podle náměstka slovenského ministra životního prostředí Filipa Kuffy se tak stalo po prvním letošním útoku medvěda na člověka. Mláďata při příchodu vážila jen 1,95 a 2,08 kilogramu, ale mezitím se zotavila a přibrala.

Střety medvědů s člověkem nejsou na Slovensku ojedinělé. Slovenská vláda loni v dubnu schválila návrh na odstřel 350 medvědů a na vyhlášení mimořádné situace ve většině okresů v zemi kvůli výskytu této šelmy. Úřady pak zahájily nové sčítání medvědí populace. Nynější vládní politici na Slovensku v minulosti označili za podhodnocené závěry dřívější studie ochranářů a vědců z českých univerzit, že medvědí populace v zemi čítá 1012 až 1275 zvířat.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
