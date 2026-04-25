Medvídě, které matka při útěku před cyklisty opustila, skončilo v bojnické zoo
Po převozu se mláděti dostalo nezbytné péče, zahřátí, hydratace a postupně také krmení. "Malá medvědice, vážící 5,2 kilogramu, byla už v neděli velmi aktivní, k nepoznání od zuboženému stavu, v jakém ji našli," uvedl park s tím, že v pondělí bylo mládě v dobrém stavu převezeno do bojnické zoo.
"Případ poukazuje na riziko ochranných sítí v přírodě, které se mohou stát pastí pro volně žijící živočichy. Díky rychlému zásahu dostala malá medvědice druhou šanci na život," dodal park.
Nicméně podle Zoo Bojnice bylo medvídě dehydrované, mírně zchřadlé a s parazity. "Hned po příchodu putovalo na veterinární vyšetření. Dostalo infúze, léky, vitamíny i odčervení a je zatím stabilizované," uvedla zoo.
Malá medvědice dostala jméno Zora. Až to její stav dovolí, přidá se k medvíďatům Ladě a Vesně. "Ne každý příběh má šťastný konec, ale děláme vše pro to, aby měl šanci na dobrý konec. Držte nám palce," napsala zoo na facebooku, na kterém zveřejnila záběry z přijetí dalšího osiřelého medvíděte.
Vesny a Lady se zoo ujala v polovině února, jde o mláďata medvědice zastřelené u Ružomberku; podle náměstka slovenského ministra životního prostředí Filipa Kuffy se tak stalo po prvním letošním útoku medvěda na člověka. Mláďata při příchodu vážila jen 1,95 a 2,08 kilogramu, ale mezitím se zotavila a přibrala.
Střety medvědů s člověkem nejsou na Slovensku ojedinělé. Slovenská vláda loni v dubnu schválila návrh na odstřel 350 medvědů a na vyhlášení mimořádné situace ve většině okresů v zemi kvůli výskytu této šelmy. Úřady pak zahájily nové sčítání medvědí populace. Nynější vládní politici na Slovensku v minulosti označili za podhodnocené závěry dřívější studie ochranářů a vědců z českých univerzit, že medvědí populace v zemi čítá 1012 až 1275 zvířat.
