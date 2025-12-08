https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/slovensko-podle-opozice-neopravnene-vyslo-vstric-agrofertu-pri-znecistenem-uzemi
Slovensko podle opozice neoprávněně vyšlo vstříc Agrofertu při znečištěném území

8.12.2025 15:30 | BRATISLAVA (ČTK)
Chemička Istrochem na starším snímku.
Úřady na Slovensku podle nejsilnější opoziční strany Progresivní Slovensko (PS) neoprávněně zbavily českou skupinu Agrofert povinnosti odstranit rozsáhlé znečištění v areálu její bratislavské chemičky Istrochem. S odvoláním na dokumenty to novinářům řekla poslankyně PS Tamara Stohlová. Ministerstvo životního prostředí ČTK napsalo, že opozice v čele s PS nerozumí rozhodnutím, která byla v minulosti ve věci přijata jinými úřady než tímto ministerstvem.
 
Skupina Agrofert, kterou v minulosti založil nynější předseda českého hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš, privatizovala Istrochem v roce 2002. Bratislavský okresní úřad pak v letech 2016 a 2025 rozhodl, že nelze určit odpovědnou instituci za sanaci znečistěných lokalit v Istrochemu. To znamená, že náklady na odstranění tohoto znečištění, které patří k největším environmentálním zátěžím v zemi, má převzít stát. Slovenské ministerstvo životního prostředí už připravilo návrh, že odpovědnost v této záležitosti převezme na sebe; vláda o tom zatím nerozhodla.

Stohlová s odvoláním na dosud nezveřejněné dokumenty tvrdila, že okresní úřad rozhodl ve prospěch Agrofertu na základě investic, které s ekologickou sanaci nesouvisí nebo mají jen slabou spojitost.

"Případ Istrochemu je o tom, jak stát absurdně ustupuje miliardáři, zatímco Slovensko přichází o peníze a lidé o zdraví," řekla Stohlová, která se případu znečistěného území v Istrochemu, jež podle úřadů ohrožuje podzemní vody, věnuje dlouhodobě.

Podle dřívějšího rozhodnutí slovenských úřadů uvedené znečištění v Istrochemu vzniklo ještě před privatizací podniku a nový vlastník chemičky splnil závazek z privatizační smlouvy ve věci investic do rozvoje Istrochemu, zejména pak do ekologie. To nyní zpochybnila Stohlová.

Z vyjádření ministerstva životního prostředí vyplývá, že odmítá svou odpovědnost v kauze. Ministerstvo v reakci zaslané ČTK mimo jiné obvinilo opozici, že svými zavádějícími vyjádřeními k případu dokazuje, že nechce odstraňovat tuto environmentální zátěž a navíc ani nerozumí dříve přijatým rozhodnutím ve věci. Neodpovědělo na dotazy, zda například dá podnět k přezkoumání rozhodnutí okresního úřadu nebo kdy předloží na jednání vlády návrh na určení státní instituce, která bude zodpovědná za odstranění znečištění v Istrochemu.

Agrofert v roce 2006 zařadil Istrochem pod svou chemičku Duslo v jihoslovenském městě Šaľa. Duslo pak letos v létě oznámilo uzavření svého bratislavského závodu. Majitelem nemovitostí v areálu bratislavské chemičky je společnost Istrochem Reality, kterou vlastní Babišova firma SynBiol. Firma Istrochem Reality dříve uvedla, že slovenská vláda plní svou zákonnou povinnost státu sanovat území, kde není znám jiný původce kontaminace. Podle ní Agrofert řádně splnil všechny svoje závazky z privatizační smlouvy, včetně investic.

Slovenská opozice už v říjnu, kdy ministerstvo životního prostředí zveřejnilo návrh na rozhodnutí o určení odpovědné instituce za sanaci znečištěného území v Istrochemu, záměr kritizovala. Tvrdila, že stát pomůže Babišovi uvedené pozemky zhodnotit. Areál Istrochemu v bratislavské čtvrti Nové Město se nachází nedaleko lokalit, kde developeři už zrealizovali své projekty nebo plánují nové.

