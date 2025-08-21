Slovensko provede podle úřadů novou analýzu počtu medvědů
Pracovníci Státní ochrany přírody budou spolu myslivci a lesníky sbírat trus a srst medvědů. Cílem je shromáždit alespoň 7000 vzorků, do projektu by se mohlo zapojit na 10 000 lidí.
Slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba v minulosti označil za výrazně podhodnocené závěry studie ochranářů a vědců z českých univerzit, že medvědí populace na Slovensku čítá 1012 až 1275 zvířat. V rámci této studie se podařilo během let 2019 až 2021 získat 2172 vzorků, zejména trusu.
Kuffa řekl, že letos Slovensko zaznamenalo úbytek 140 medvědů, tedy stejný počet jako za celý loňský rok, kdy byla většina z uvedeného počtu šelem odlovena. Podle slovenských médií nevládní organizace podaly žaloby v souvislosti s vydáváním povolení na odstřel medvědů.
Střety medvědů s člověkem nejsou na Slovensku ojedinělé. Letos v březnu podle úřadů medvěd zabil na středním Slovensku 59letého muže, jehož tělo bylo nalezeno s těžkým zraněním hlavy v lesním porostu.
reklama