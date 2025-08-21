https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/slovensko-provede-podle-uradu-novou-analyzu-poctu-medvedu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Slovensko provede podle úřadů novou analýzu počtu medvědů

21.8.2025 10:13 | BRATISLAVA (ČTK)
Medvěd hnědý
Medvěd hnědý
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | t buchtele / Flickr.com
Slovensko provede nové sčítání medvědí populace. První výsledky sestavené na základě genetické analýzy očekává za rok, uvedli náměstek slovenského ministerstva životního prostředí Filip Kuffa a zástupci dalších institucí. Nynější vládní politici na Slovensku v minulosti zpochybňovali závěry studie ochranářů a vědců z českých univerzit o počtu medvědů na Slovensku. Kabinet premiéra Roberta Fica letos v dubnu po opakovaných střetech šelmy s člověkem schválil návrh na odstřel 350 medvědů.
 
"Je nejvyšší čas položit na stůl přesná čísla. Aby analýza byla úspěšná, je třeba vysbírat dostatečný počet vzorků," uvedl Kuffa.

Pracovníci Státní ochrany přírody budou spolu myslivci a lesníky sbírat trus a srst medvědů. Cílem je shromáždit alespoň 7000 vzorků, do projektu by se mohlo zapojit na 10 000 lidí.

Slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba v minulosti označil za výrazně podhodnocené závěry studie ochranářů a vědců z českých univerzit, že medvědí populace na Slovensku čítá 1012 až 1275 zvířat. V rámci této studie se podařilo během let 2019 až 2021 získat 2172 vzorků, zejména trusu.

Kuffa řekl, že letos Slovensko zaznamenalo úbytek 140 medvědů, tedy stejný počet jako za celý loňský rok, kdy byla většina z uvedeného počtu šelem odlovena. Podle slovenských médií nevládní organizace podaly žaloby v souvislosti s vydáváním povolení na odstřel medvědů.

Střety medvědů s člověkem nejsou na Slovensku ojedinělé. Letos v březnu podle úřadů medvěd zabil na středním Slovensku 59letého muže, jehož tělo bylo nalezeno s těžkým zraněním hlavy v lesním porostu.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
