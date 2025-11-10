Greenpeace si stěžuje u Evropské komise na zabíjení medvědů na Slovensku
Na Slovensku úřady často vydávají povolení k odstřelu medvědů. Tvrdí, že tak činí v obavě o životy lidí. Medvědi jsou stříleni i v místech spadajících do sítě přírodních rezervací Natura 2000, ačkoliv ji Slováci původně vyhlásili kvůli výskytu těchto šelem. Na polské straně Tater se nevydávají povolení k odstřelu problematických jedinců, pouze je zahánějí. Už se stalo, že Slováci hned u hranic s Polskem zastřelili medvěda, kterého na polské straně jen odehnali, protože se přibližoval k lidem. Jindy Slováci zastřelili v Tatrách medvědici s mládětem, protože zvířata přicházela k oblíbeném horskému hotelu Slezský dům pod Gerlachem, píše Gazeta Wyborcza.
Slováci při této příležitosti vydali prohlášení, podle kterého medvědy nejprve uspali, než je podrobili eutanázii. Zbývající tři medvíďata utekla do lesa. Medvědice strávila zimu v brlohu, ale na jaře při hledání potravy navštěvovala nezajištěná místa s odpadky a učila mláďata tomuto způsobu obživy. Takové chování mohlo být riskantní pro lidi, a tak se rozhodlo o eutanázii, vysvětlilo podle deníku slovenské ministerstvo životního prostředí.
Na Slovensku podle ekologů letos od začátku roku do 22. října zabili 180 medvědů. V Polsku jich žije okolo 130.
"Polští medvědi velmi často překračují hranice se Slovenskem. Rozhodnutí slovenské vlády o masovém odstřelu medvědů porušuje právo a ohrožuje tento druh, žijící v Polsku. Podáním stížnosti doufáme v rychlé ukončení masakru medvědů," řekla listu Aleksandra Wiktorová z polské pobočky Greenpeace.
Právník Adrian Chochol z Nadace Franka Bolda, která ekology podporuje, uvedl, že slovenská vláda nemůže jen tak vydávat povolení k odstřelu, ale měla by nejprve vyhodnotit dopady na životní prostředí a medvědí populaci, jak to vyžaduje směrnice Evropské unie, a to v úplném, přeshraničním rozsahu.
"Slovenské ministerstvo životního prostředí už dlouho ignoruje výzvy nevládních organizací a vědců ohledně odstřelu medvědů. Konfliktům mezi lidmi a medvědy lze zabránit. Bohužel, úřady nepodnikly kroky v tomto směru, ale místo toho využily situaci k vyvolávání strachu mezi lidmi. Každý měsíc jsme svědky hrůzného zabíjení těchto zvířat. Doufáme, že podání stížnosti přispěje ke skoncování s tímto šílenstvím," uvedla Miroslava Ábelová ze slovenské odbočky Greenpeace.
Ekologové také vyzvali polskou vládu premiéra Donalda Tuska, aby jen nepřihlížela decimování chráněného druhu, ale co nejdříve uplatnila strategii ochrany medvědů hnědých v Polsku, která už deset let čeká na uvedení do života. Především je nutné zastavit těžbu dřeva v horách obývaných medvědy. Vláda slibovala, že pětinu nejcennějších lesů ušetří před pilami, ale nadále se kácí i v jediné medvědí rezervaci v Polsku, upozornil Marek Józefiak z polské Greenpeace.
