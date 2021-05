Města a obce mohou soutěžit o vysazení Aleje svobody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Radek Ulehla / Nadace Partnerství Tradici výsadeb těchto alejí Nadace Partnerství založila v roce 2018 pod Řípem, jako součást oslav 100. výročí republiky.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Města a obce mohou soutěžit o to, které z nich letos vysadí takzvanou Alej svobody. Přihlásit se mohou do konce května, pořadatelská Nadace Partnerství pak zajistí organizaci celé akce včetně sadební materiálu, dopravy sazenic a dalších náležitostí. V tiskové zprávě to dnes za nadaci uvedl David Kopecký."Výzva se týká všech obcí, které dokážou poskytnout vhodný pozemek pro výsadbu aleje o zhruba 100 stromech a také stromům zajistit následnou péči. A hlavně mají elán zapojit místní komunitu," uvedla Barbora Chmelová, vedoucí iniciativy projektu Sázíme budoucnost.

Tradici výsadeb těchto alejí Nadace Partnerství založila v roce 2018 pod Řípem, jako součást oslav 100. výročí republiky. Navázaly další Aleje svobody, ve Vestci ke 30. letům sametové revoluce a vloni v moravském Šatově, kde vzniklo stromořadí podél bývalé železné opony.

Na kandidátské radnici je především zajištění vhodného pozemku pro přibližně 100 stromů, v závislosti na druhu stromů tedy ideálně 1000 metrů. Pro nové stromořadí se tak například hodí obnovené polní cesty. Závazkem vítěze, kterého vyberou odborníci pořadatelské nadace, je následná péče o stromy.

Letošní výsadba by měla připadnout na 13. listopadu.

reklama