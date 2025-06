Ochránci zamítli výjimku pro stavbu prodejny u Panské skály na Českolipsku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Společnost Norma nezískala od ochránců přírody výjimku, kterou potřebuje pro stavbu kontroverzní prodejny na dohled národní přírodní památky Panská skála v Kamenickém Šenově na Českolipsku. Rozhodnutí je nepravomocné, účastníci řízení se mohou odvolat, sdělila ČTK mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) Karolína Šůlová.Norma žádala AOPK o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V místě, kde chce stavět prodejnu potravin, se vyskytují dva ohrožené druhy čmeláka a zlatohlávek tmavý a silně ohrožený slepýš křehký. "Žadatel nedoložil veřejný zájem, který by převažoval nad veřejným zájmem na jejich ochraně. AOPK ČR proto nepovolila výjimku z jejich základních ochranných podmínek," dodala Šůlová.

Panská skála, lidově nazývaná Varhany, je nejnavštěvovanějším geologickým útvarem v Čechách, dobře známým i geologům v zahraničí. Jde o vulkanický čedičový útvar, který vyčnívá z náhorní plošiny mezi Kamenickým Šenovem a Práchní. Z vrcholu skály je výhled na Kamenický Šenov, Českou Kamenici, České Švýcarsko a hřeben Lužických hor. Malebnou scenérii využili v minulosti i filmaři, v pohádce Pyšná princezna, filmu Hodinářský učeň nebo při natáčení francouzského filmu o kouzelníkovi Merlinovi.

Proti plánované stavbě prodejny potravin v blízkosti Panské skály vznikla loni v létě petice, kterou tehdy podepsalo přes 2000 lidí.

Záměr Normy loni v září ve čtyřtisícovém městě obhajoval na veřejném projednání její zástupce Michal Schwarzkopf. Argumentoval tím, že na výhled z Panské skály bude mít prodejna malý vliv. Podle něj má standardní prodejna Normy na výšku deset metrů, tato by měla mít méně než osm metrů, a výškově by tak měla být na úrovni okolních rodinných domů. Oproti standardizovaným prodejnám by měla být i méně barevně výrazná, převládat by měla šedá barva. Nemělo by jít navíc o nejbližší stavbu k Panské skále. Norma by měla být od památky vzdálená 360 metrů, o něco blíže jsou dva rodinné domy.

