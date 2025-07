Fotogalerie: Začalo hlasování v anketě Strom roku 2025

Zdroj | Nadace Partnerství Hapův javor.

Nadace Partnerství zahájila hlasování v dalším ročníku oblíbené ankety Strom roku. Lidé mohou hlasovat online na www.stromroku.cz až do 5. října. Podpořit lze svůj oblíbený strom jedním hlasem z jedné e-mailové adresy. Vítěz postoupí do zimního evropského kola a zároveň získají první tři stromy odborné ošetření od partnerů soutěže PROSTROM Bohemia a Groown.„Každý strom má svůj příběh a každý finalista ankety Strom roku je jedinečný – pro svou obec, krajinu i pro lidi, kteří s ním žijí. Tyto stromy tu stojí často stovky let díky péči generací před námi. Je na nás, abychom jim zajistili stejnou ochranu, aby mohly být součástí našeho života i v budoucnu“ říká Petr Hladík, ministr životního prostředí. Anketa Strom roku podle něj ukazuje, že lidem na stromech záleží – a nejen na těch památných, ale i na těch, které rostou podél cest, v parcích a na sídlištích.

„Jsou to právě stromy, které nám dávají stín v horku, čistí vzduch, zachycují vodu a vytvářejí domov pro mnoho dalších druhů. Mám radost, že vítězné stromy se díky odbornému ošetření dočkají péče, kterou si zaslouží. Ochrana stromů je v zájmu nás všech a chceme, aby měla pevné místo i v našich zákonech,“ dodává Petr Hladík.

Zástupci národní dřeviny

Letošní desítka finalistů představuje fascinující kolekci stromů s poutavými příběhy. Do užšího výběru se dostalo několik lip, včetně Lípy Poustevníka, která hledí k pohoří Jeseníků.

Zdroj | Nadace Partnerství Lípa Postevník.

Lípa na Kněžství z Pardubického kraje stojí jako další národní poklad na křižovatce cest. Každoročně se tu setkávají místní milovníci historie, kteří tvoří živý obraz v krajině.

Zdroj | Nadace Partnerství Lípa na Kněžství.

Trojici lip uzavírá Trojiční lípa z Jihočeského kraje, kterou dal kdysi zasadit doktor Soukup jako památku na zemřelého chlapce, kterému ze strachu odmítl pomoci v dobách cholery.

Zdroj | Nadace Partnerství Trojiční lípa.

Prastarý obr, tichý pamětník a místní hrdina

První ze dvou soutěžních dubů, Oldřichův dub, se pyšní úctyhodným věkem tisíc let. Podle pověsti právě u něj potkal kníže Oldřich dívku z chudých poměrů – Boženu.

Zdroj | Nadace Partnerství Oldřichův dub.

U barokního kostela ve Skviříně dělá společnost místním Kostelní dub, který pamatuje třicetiletou válku, obnovenou víru, proměny krajiny i lidských osudů.

Zdroj | Nadace Partnerství Kostelní dub.

Záhořský dub Ochránce střeží místní vesnici před hromy a blesky, které by mohly zbloudit mezi domy. Místní jej vnímají jako hrdinu, který svými kořeny drží hráz rybníka ze kterého čerpají vodu v případě požáru.

Zdroj | Nadace Partnerství Záhořský dub Ochránce.

Dámy a ostatní pánové

Zelená kráska Vrba v Brdatkách, která roste na vodní hladině rybníka nedaleko Berouna, je již neodmyslitelnou součástí tamějšího kulturního dění. Stejně tak Hruška na Radovách ze Zlínského kraje, u které se místní pravidelně setkávají k oslavám příchodu nového roku.

Zdroj | Nadace Partnerství Vrba v Brdátkách.

Herbenův topol propojuje nejen vsi Morkůvky a Brumovice, ale také lidi a jejich osudy napříč generacemi. Podobně jako Hápův javor z Pusté Kamenice, neskrývá jen příběhy přírody, ale i tragické okamžiky lidské historie.

Zdroj | Nadace Partnerství Hruška na Radovách.

„Také v letošním, již 24. ročníku ankety, je hlasování pro veřejnost zdarma. Každý z deseti finalistů má za sebou silný příběh i historii, které propojují komunity s místem, kde žijí. Věříme, že si každý mezi pestrou desítkou najde svého stromového favorita a pomůže mu svým hlasem vystoupat až na piedestal vítězů, kde na něj čeká zasloužené odborné ošetření,“ uvedla koordinátorka soutěže Kateřina Bolečková z Nadace Partnerství.

Zdroj | Nadace Partnerství Herbenův topol.

Hlasování začíná v pondělí 21. července v 8 hodin ráno a pokračuje do 5. října do 23:59. V posledním hlasovacím týdnu (od 29. září do 5. října) proběhne "tajné superfinále", ve kterém budou moci hlasující podpořit pouze 5 nejlepších stromů z předchozích týdnů. Vítěz bude slavnostně vyhlášen na Den stromů 20. října 2025, tradičně na brněnské Hvězdárně a planetáriu.

Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka a za podpory Státního fondu životního prostředí. Generálním partnerem ankety je minerální voda Ondrášovka. „Jako generální partner ankety s nadšením podporujeme péči o tyto zelené hrdiny – od odborného ošetření přes obnovu poničených lokalit až po finanční program,“ dodává Karolína Jendřejková, brand manažerka ze společnosti Kofola, pod kterou Ondrášovka spadá.

