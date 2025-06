Projekt Sázíme Česko prodloužil termín přihlášek do soutěže na obnovu lesů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Projekt Sázíme Česko prodlužil termín pro přihlašování do soutěže pro obce, která je zaměřená na obnovu lesů, a to do konce srpna. Soutěž spustili koncem dubna a původně se do ní obce mohly přihlašovat do konce června. Zatím se jich přihlásilo 152. Mnohé obce podle zástupců projektu sdělily, že se kvůli administrativě nestíhají přihlásit. Termín proto pořadatelé posunuly. V ČR je přes 6000 obcí.Obce podle zástupců projektu často postrádají pracovní sílu k výsadbě a peníze na obnovu lesů, které jsou nejčastěji poškozené suchem, požáry nebo kůrovcovou kalamitou. Výherce z každého kraje v soutěži získá výsadbu nových lesních porostů zdarma.

Pro zapojení do soutěže je potřeba vyplnit formulář na webových stránkách projektu. V něm zástupci obce představí svou obec, místo plánované výsadby a očekávaný přínos nového lesa. Sázíme Česko poté v září vybere jednu vítěznou obec z každého kraje, která nejlépe naplní soutěžní kritéria. Na podzim letošního roku a na jaře nadcházejícího se poté uskuteční výsadba nového lesa.

"Obecní lesy v České republice představují zhruba pětinu veškerých zalesněných ploch. Pro mnohé obce je však velmi náročné ze svého rozpočtu financovat péči či výsadbu stromů. Touto soutěží chceme obcím nabídnout konkrétní a rychlou pomoc," uvedl zakladatel Sázíme Česko Richard Krajník. I když obce mohou žádat o dotace, cesta k jejich získání bývá podle tiskové zprávy organizátorů složitá a často zpožděná.

Projekt Sázíme Česko je iniciativou, která vznikla s cílem pomoci obnově lesů a zlepšení životního prostředí v České republice. Hlavním zaměřením projektu je výsadba stromů, a to jak v soukromých, tak i v obecních lesích. Za tři roky svého působení vysadili lidé v projektu více než 400.000 stromů na přibližně 100 hektarech.

