Ochránci přírody zachraňují vzácné ďáblíky z vysychající tůně

Zdroj | Čmelák - Společnost přátel přírody Chráněný ďáblík bahenní. Jeho květ připomíná známou kalu, původně rostoucí v jižní Africe.

Zdroj | Čmelák - Společnost přátel přírody Voda z tůně zmizela náhle, příčinou bude nejspíš stará meliorační trubka.

Stovky vzácných ďáblíků bahenních zachraňovali v těchto dnech ochránci přírody v České Vsi na Liberecku. Problém způsobilo nečekané vyschnutí jedné z tamějších tůní. Horké počasí, které v létě určitě znovu přijde, by mohlo způsobit, že uschnou. Pracovníci z organizace Čmelák proto ďáblíky na přechodnou dobu převáží na svou základnu, kde budou v pěstebních nádobách, než se podaří zjistit, proč tůň vyschla a vodu do ní znovu vrátit.Soustava 22 tůní vznikla před třemi lety na okraji Jablonného v Podještědí v oblasti Česká Ves. Rozšířila tehdy už známou oblast Mokřadů Jablonné. Proč teď jedna z tůní vyschla, ekologové zatím nevědí. „Běžně se s tím setkáváme u menších tůní, které vyschnou vlivem dlouhodobého sucha. To ale není tento případ. Ostatní tůně na lokalitě navíc zůstaly plné,“ konstatuje odborná pracovnice z organizace Čmelák Dagmar Najmanová, která má péči o tůně na starosti.

Podezření ochránců přírody směřuje k melioračním trubkám, kterými je podle nich tato lokalita protkaná. Při budování tůní se snažili meliorační trubky najít a přerušit, což vedlo k zaplnění nových tůní vodou. „Nejspíš tu ale nějaká zůstala, voda si k ní postupem času našla cestu a odtekla. Proto tůň vyschla,“ odhaduje Najmanová.

Cílem ekologů je tuto meliorační trubku najít, přerušit a ucpat jílem. „Budeme si muset objednat bagr a vykopat okolo tůně zhruba dva metry hlubokou rýhu. Pokud v zemi nějakou melioraci ještě najdeme, přerušíme ji tím. Díru pak zasypeme jílem a udusáme. Voda by pak měla přestat odtékat,” popisuje pracovní plán Najmanová.

Zdroj | Čmelák - Společnost přátel přírody Rostliny ďáblíku bahenního připravené na odvoz na přechodné stanoviště.

Než se tůň opět zaplní vodou, budou ochránci přírody pečovat o ďáblíky v lesní školce vedle sazenic keřů a stromů, které tam Čmelák pěstuje pro výsadbu do krajiny. „Pro ďáblíky je klíčový dostatek vody, proto je umístíme do plastových přepravek, kde jim pomocí hlíny a dostatku vody vytvoříme optimální podmínky. Až se do tůně podaří vrátit vodu, vrátíme tam i ďáblíky,” doplňuje Jan Korytář, který ve Čmeláku koordinuje aktivity na podporu některých ohrožených druhů původních rostlin.

Ďáblíky bahenní jsou na Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky. Z krajiny ve velkém zmizeli právě kvůli jejímu odvodňování. Jsou totiž vázáni na vodní plochy – daří se jim například na okrajích rybníků, tůní a rašelinišť. Tím, že Čmelák vytváří právě tyto nové vodní biotopy, mohou se do krajiny na Českolipsku a Liberecku zase postupně vracet.

