Ochránci přírody koupili na Liberecku pole. Pomocí dřevin a kamenných zídek na něj chtějí přivést více života

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ochránci přírody z organizace Čmelák chtějí, aby na polích vznikaly meze, remízky a aleje. Podle nich jich vzniká v zemědělské krajině stále málo. Zemědělce ani vlastníky půdy k tomu totiž nic nemotivuje. „Nechtěli jsme už jen sledovat nekonečné diskuse o tom, proč to nejde, a raději jsme se rozhodli jedno pole, naše první, sami koupit,” konstatuje vedoucí organizace Čmelák Jan Korytář.Protáhlý zatravněný pás o velikosti 2,6 hektaru leží v Brništi, nedaleko Liberce. Oficiálně je to orná půda, už několik let na ní ale nikdo nehospodaří, a tak zarostla trávou a plevelem. „I v tomto stavu je zde víc přírody než na vedlejších polích, ale takovýto stav není náš cíl. Harmonická krajina, kde je místo pro potřeby lidí i pro přírodu, by měla vypadat jinak,” vysvětluje krajinná ekoložka Karolína Hrbková z Čmeláku.

A právě to chtějí ekologové z Čmeláku ukázat svým projektem “Nejkrásnější pole na světě”, který právě spouštějí. Jako první vysázejí po jeho okraji téměř kilometr dlouhý pruh z původních druhů stromů a keřů. Jeho součástí budou také malé kamenné zídky, které budou útočištěm pro mnohé živočichy. Zbytek bývalého pole by měl v budoucnu sloužit jako pastvina. A v plánu toho mají mnohem víc.

„Pokud chceme, aby bylo v naší krajině víc života, musíme část půdy vrátit zpátky přírodě. Stačilo by pouhých 10 % a naše krajina by mohla být mnohem pestřejší a plná života. Nemusí to být jen stromy či keře, ale i pestré louky nebo mokřady. Jenže se o tom všem zatím spíš stále jen mluví,” doplňuje Korytář.

Pro zemědělce trochu noční můra, pro přírodu ráj

Čmelák spolupracuje i s některými zemědělci, kteří mají zájem na svých polích také něco podobného udělat, ale nemají na to čas ani kapacitu – řešit získávání dotací na výsadby a celou složitou dotační agendu. Je to pak samozřejmě trochu složitější – orat nebo sklízet dvě menší pole, než jedno velké. Jenže podle ochránců přírody, pokud chceme mít krajinu v lepším stavu, jiná cesta není.

A zájem o spolupráci je. „Zemědělcům se někdy zbytečně nasazuje psí hlava, že je zajímají jen výnosy a peníze, ale my máme jinou zkušenost. Zemědělce nepoučujeme, ale snažíme se najít společnou řeč. A pomalu se to daří. Jsme rádi za každé nové místo pro přírodu, které se nám podaří společně vybudovat,“ doplňuje Hrbková.

Vedle toho chce Čmelák spolu s dalšími členskými organizacemi Koalice pro krajinu, prosadit hlavně změnu dotační politiky. Jde o to, aby se práce pro přírodu zemědělcům vyplácela. Jedním z cílů je proto i zásadní zjednodušení pravidel pro získání dotací tak, aby dobré nápady nebrzdila zbytečná byrokracie.

„Nemůžeme ani nechceme vykoupit všechna pole v Česku. Ale můžeme ukázat, že i malé změny mají svůj význam.“ uzavírá Jan Korytář.

reklama