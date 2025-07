Rozebrání a konzervaci Roklanské chaty na Šumavě park stihne asi až příští rok

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Národní park Šumava zatím nezačal s rozebíráním a konzervací Roklanské chaty v nepřístupné části parku a nestihne to ani letos. Zchátralou chatu z 30. let 20. století chtěl park zbourat. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) demolici zastavil a loni rozhodl, že se zakonzervují dochované části. Park mezitím doplnil posudek, podle kterého se z dřevěných částí, které se budou konzervovat, dochovala zhruba pětina. Vzhledem k tomu, že kvůli riziku rušení tetřeva lze práce provádět jen v omezené době na přelomu léta a podzimu, k rozebrání chaty se park dostane nejspíš až příští rok, řekl ČTK ředitel parku Pavel Hubený."Doplňovali jsme po zimě posudek na to, co je z toho objektu použitelné do budoucna, hlavně z těch dřevěných částí. Každým rokem se snižuje ten podíl. Takže připravíme to jako dokumentaci, abychom to rozebrali co nejdřív a zachránili, co se dá," řekl Hubený. Až se odvezou zachované dřevěné konstrukce ke konzervaci, bude třeba ošetřit i zděné části, aby v drsném šumavském klimatu, vystavené větru, sněhu, dešti i nízkým zimním teplotám, dál nedegradovaly. "Příprava na to musí být velmi podrobná a musíme na to vydat povolení, což samo o sobě trvá půl roku," poznamenal Hubený.

Zakonzervované použitelné dřevěné části se uloží. Zatím není definitivně rozhodnuto, jak se s nimi potom dál naloží. Je možné, že se postaví na jiném místě, existuje ale také šance, že pokud bude pokračovat příznivý trend posilování populace tetřeva, bude možné za několik let stavbu obnovit v původním místě.

Hladík před rokem v Modravě řekl, že je možné, že se časem přírodní poměry v území změní, chráněný biotop se posílí a bude případně možné území výhledově v omezeném režimu zpřístupnit. Pak by se mohli lidé dostat i k chatě. Rozhodně to ale není otázka několika let, spíše několika pětiletí, uvedl loni ministr.

Proti uvažované demolici dřevomorkou napadené chaty, na kterou měl už park demoliční výměr, se zvedl odpor části veřejnosti, nelíbilo se to turistům ani některým politikům.

Chata je v území, které je kvůli ochraně přírody nepřístupné a lidé k ní nemohou dojít. Není památkově chráněná. Hladík nechal předloni vypracovat tři studie. Posuzovaly stav chaty, prověřovala se i její historie. Zkoumání prokázalo, že chatu nechala postavit správa lesů a používala ji jako dům pro lesníky. Nikdy ji nevlastnil ani nespravovali turisté.

Parku patří chata od roku 1993, o jejím napadení dřevomorkou se vědělo o deset let později. V roce 2013 bylo poprvé navrženo její zbourání. Demoliční výměr dostal park v roce 2023 a byl připravený vypsat na demolici výběrové řízení, z toho ale nakonec sešlo a našlo se jiné řešení.

reklama