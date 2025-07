Karel Černý a Martina Skohoutilová: Přestaňme si idealizovat ochranu přírody v Rakousku na základě pár pěkných políček za hranicemi

Radek Čuda 31.7.2025 11:25 Reaguje na Pavel Hanzl

Tak když pomineme fakt, že vy rozumíte všemu a všechno víte nejlíp, tak by to chtělo rozvést tu poslední větu ... o to, kde ta příčina je.

Plus například i ta horská krajina je poměrně intenzivně zemědělsky využívána (u nás by byla také, kdyby nebylo odsunu), ato s důsledky, které autor opisuje.

U těch bolšánů je to pravda tak napůl, protože co se dalo využít pro intenzivní zemědělskou velkovýrobu dostávalo fest záhul, v tom souhlasím, na druhou stranu co se nedalo se mnoha případech prostě ponechalo svému osudu a příroda si tam mohla dělat do značné míry co chtěla. Starat se o to bylo moc práce a plán se na tom nahnat nedal, takže se na to jézeďáci celkem logicky vyprdli a ty lokality si prostě žily svým vlastním životem.

Paradoxně se to v mnoha případech po listopadu zhoršilo, protože výrazně stoupl tlak na ekonomické využití i těchto zapomenutých lokalit. Sám několik takových míst znám.

A netýká se to jen zemědělství ... teba v Chlumu u Blatné byl ještě v devadesátkách zatopený starý lom, všechno zarostlé, čistá voda, klid, pohoda, prostě taková ta lesní romantika jak sfiňa. Nádhera to byla. No, a pak si holt někdo spočítal, že by se vyplatilo tu těžbu obnovit ... jak to tam dnes vypadá se může na mapy.cz podívat každý sám (a kousek dál v Blatné je nemlich to samé).

Odpovědět