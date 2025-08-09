https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/v-milovicke-rezervaci-zacal-sber-semen-trav-a-kvetin-pro-regionalni-osevni-smes
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V milovické rezervaci vzniká regionální osevní směs. Pomůže s obnovou dalších míst ve středních Čechách

9.8.2025 06:44 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto | Radka Horáčková / Česká krajina
Speciální kartáče vyjely tento týden do milovické rezervace velkých kopytníků. Začaly sbírat první semena trav a květin. Díky nim vznikne regionální osevní směs, kterou budou moci využívat zájemci ve Středočeském kraji při obnově přírodních stanovišť.
 
„Milovická rezervace prošla od svého založení v roce 2015 obrovskou proměnou. Původní chudé porosty několika druhů trav díky velkým kopytníkům postupně vystřídaly bohatě kvetoucí pastviny. Proto nyní tato lokalita může sloužit jako zdroj lokálních semen pro obnovu přírody v dalších místech regionu,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci založila v roce 2015 ve spolupráci s vědci.

Ve středních Čechách nebyla dosud lokální semena k dispozici, nejbližší osevní směs existuje pro Prahu a pracuje se na osevní směsi pro Kokořínsko. „V rámci středních Čech je to první osevní směs, na jejímž vzniku se podílíme,“ potvrdila Kamila Vítovcová z ČSOP Šumava, která se vytvářením regionálních směsí zabývá. Zároveň se jako botanička na Jihočeské univerzitě věnuje postupům přírodě blízké obnovy. Právě její přednáška na loňském semináři na Konopišti iniciovala zapojení milovické rezervace do sítě míst, kde regionální směsi vznikají.

Odborníci vybrali pro sběr semen ideální období. „V současné době jsou trávy z větší části vysemeněné, takže směs bude bohatší na semena kvetoucích bylin,“ doplnila Kamila Vítovcová. I při samotném kartáčování semen jsou přitom potřeba odborné znalosti. „Vyhýbáme se místům s nežádoucími druhy, jako je třtina křovištní, ale i plochám s výskytem zákonem chráněných druhů, jako je hořec křížatý,“ zmínila Kamila Vítovcová. Sběr semen hořců je plánovaný do budoucna, na manipulaci s nimi je třeba zvláštní povolení orgánu ochrany přírody.

Na přípravě regionální osevní směsi spolupracuje také Agentura ochrany přírody a krajiny, konkrétně Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj, jejíž pracovníci se podíleli na vytipování vhodných míst a vystavili potřebná povolení.

Po dokončení kartáčování semen bude následovat jejich sušení a následné balení. Směs bude sloužit především institucím ochrany přírody pro obnovu degradovaných přírodně cenných lokalit. Případně dalším organizacím působícím v ochraně přírody. Semena bude ochranářská společnost Česká krajina pro tyto účely poskytovat zdarma.

Při obnově přírody je důležité pracovat s rostlinami s místním genofondem. Ty jsou na podmínky v regionu nejlépe adaptované. Zároveň zachovávají unikátní genetické informace. Proto je při obnově přírody důležité používat regionální osivo a nevnášet do přírody osiva z jiných regionů nebo dokonce nejasného původu. K tomu v posledních letech často dochází v souvislosti s prodejem různých osevních směsí květnatých luk v supermarketech, hobbymarketech nebo v e-shopech. Lidé tak ve snaze pomoci někdy vyséváním těchto směsí přírodě spíše škodí a zanášejí na louky nepůvodní druhy nebo rostliny nejasného původu.

Ochranářská společnost Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

foto - Dostál Dalibor
Dalibor Dostál
Autor je ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.
