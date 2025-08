Mury v Beskydech a Jeseníkách v září 2024: extrémní srážky spustily desítky proudů bahna a kamenů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Radek Tichavský Murová dráha v Jeseníkách.

Mury neboli blokovobahenní proudy jsou rychlým a ničivým typem sesuvů. Ačkoliv jsou typické pro vysokohorské prostředí, mohou se objevit i v českých horách – zejména při mimořádně extrémních srážkách.Častým souputníkem povodní jsou sesuvy, jelikož extrémní srážky jsou také častou příčinou sesuvů různých velikostí a podob – od malých a mělkých sesuvů, které nezasahují do skalního podloží, až po ty hluboce založené jako je například sesuv na Gírové ve Slezských Beskydech z roku 2010.

Jedním z typů sesuvů jsou mury neboli také blokovobahenní proudy. Jde o rychle se korytem pohybující masy bahna, balvanů, dřeva a vody. Mury jsou typické pro vysokohorská prostředí, známá je například lokalita Illgraben ve Švýcarsku, kde k tomuto typu sesuvů dochází pravidelně (doporučuji si vyhledat videa na YouTube). Mury známe ale i z našich hor zejména z Krkonoš a Hrubého Jeseníku, doložené jsou také i v Moravskoslezských Beskydech, v masivu Kralického Sněžníku nebo v Jizerských horách. V Krkonoších a Hrubém Jeseníku si mury v minulosti vyžádaly i několik lidských životů.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tomáš Pánek Akumulace mury, Smrk (Moravskoslezské Beskydy).

Spouštěčem mur jsou extrémní přívalové srážky, tedy déšť s velkou intenzitou, kdy během krátké doby spadne velké množství vody. Intenzita srážek potřebná pro spuštění mur závisí na lokálních podmínkách (sklon terénu, množství a typ materiálu na svazích) a na předešlých srážkách a nasycení půdy a zvětraliny. Někde je třeba deště o intenzitě minimálně 20 mm/h, který trvá alespoň hodinu a více. Jinde může být prahová hodnota vyšší. Mury vznikají často v podobě mělkého sesuvu, který se při dosažení koryta transformuje do podoby dravého proudu. Další možností, jak mury vznikají je tzv. princip hasičské hadice, kdy soustředěný tok vody v korytě uvede do pohybu sedimenty, které jsou v něm uložené.

Mury vznikly v Moravskoslezských Beskydech a Hrubém Jeseníku i během loňských povodní. Bouře Boris, která zasáhla střední Evropu mezi 11. až 16. zářím 2024 a způsobila katastrofické povodně měla za následek vznik desítek mur v Moravskoslezských Beskydech a Hrubém Jeseníku. Po suchém a teplém létě, kdy suma srážek za 30 dní před událostí nepřesáhla v Beskydech 50 mm, přišly extrémní srážky. Maximální úhrny srážek v Jeseníkách přesáhly za celé období 700 mm, 1denní maximální úhrn na stanici Švýcárna dokonce 385 mm. Na meteorologické stanici Lysá Hora v Beskydech suma srážek přesáhla 300 mm.

V Beskydech bylo zjištěno celkem 65 mur. Téměř v polovině případů v místech, kde jsou známé (pre)historické mury. Nejpostiženější byly severní svahy Smrku (1276 m n. m.), kde jsme identifikovali největší počet mur. Nacházejí se tam i ty největší, kdy 4 mury přesáhly svou délkou 1 km, ta nejdelší přesáhla 2 km. Každá měla objem asi 10 000 m3. Většina mur v Beskydech vznikla mobilizací sedimentů v korytech, jen ty největší byly iniciovány mělkými sesuvy. Podle svědků – lesáků, kteří v daném místě během noci pracovali, mury vznikly během noci ze 14. na 15. září. Hlavní aktivita je odhadována na 6 až 8 hodinu ranní, která se kryje s fází nejintenzivnějších srážek. Podle odhadů správců lesů škody způsobené bouří přesáhly 135 miliónů Kč. Většina mapovaných mur poškodila lesní cesty, některé poničily i turistické trasy.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tomáš Pánek Mělký sesuv na počátku mury, Smrk (Moravskoslezské Beskydy).

V Hrubém Jeseníku bylo zaznamenáno na tři desítky mur. Na rozdíl od Moravskoslezských Beskyd došlo ve většině případů k uvolnění svahových zvětralin a ke vzniku zcela nových strží, kudy mura prošla. V některých případech si mura našla cestu již v dříve vytvořené strži. Jejich délka se pohybovala od cca 80 m až po 400 m a transportovaný materiál se poté buď uložil, nebo putoval horským potokem dolů do údolí. V rámci terénního průzkumu jsme zjistili, že 10 mur vzniklo pod lesní cestou s koncentrovaným odtokem vody, 15 mur vzniklo mělkým sesuvem bez jakéhokoliv ovlivnění cestou. Ačkoliv nemáme informace o tom, kdy jesenické mury přesně vznikly, dá se předpokládat, že tomu bylo rovněž v noci nebo ráno 15.září, kdy byly zaznamenané největší intenzity srážek.

Celkový objem škod způsobených murami je sice jen zlomkem rozsahu škod po povodních, přesto jde o vážný a potenciálně nebezpečný jev. Události z roku 2024 připomínají, že i v českých horách může dojít k dramatickým svahovým pohybům, které si zaslouží větší pozornost. Nezapomínejme tak na to, že když nás v horách zastihne průtrž mračen, je třeba být velmi opatrný při pohybu kolem horských potoků.

