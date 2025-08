Liberec chce postavit na skládce největší fotovoltaickou elektrárnu ve městě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Největší fotovoltaickou elektrárnu ve stotisícovém Liberci chce do tří let postavit místní radnice na rekultivované skládce Zlaté návrší v průmyslové zóně Sever v Růžodole. Vyrůst by měla na ploše sedmi hektarů a ročně by mohla vyrobit kolem 8,6 gigawatthodin elektrické energie. Náklady na výstavbu radnice odhaduje na 290 milionů korun, pokusí se na ni získat evropskou dotaci, uvedl náměstek primátora Vojtěch Prachař (ANO). Projekt je ale teprve na začátku, radní města zatím schválili záměr."Záměr výstavby fotovoltaické elektrárny na bývalé skládce na Zlatém návrší představuje snahu maximálně využít jinak nevyužitelné a zatížené území k výrobě čisté energie z obnovitelných zdrojů. Tento krok zapadá do širší strategie města v oblasti energetické soběstačnosti, snižování emisí a adaptace na klimatické změny," uvedl Prachař.

Skládka na Zlatém návrší vznikla za komunistického režimu na místním potoce bez jakýchkoli pravidel. Od konce 70. let do roku 1985 se tam vozily průmyslové i domovní odpady z celého města. V některých místech měla skládka na výšku až 20 metrů a léta z ní unikaly škodliviny do řeky Nisy. Zabránila tomu až sanace před 15 lety za 78 milionů korun, na kterou Liberec získal evropskou dotaci 55 milionů korun. Vhodné využití pro toto území nedaleko Stráže nad Nisou dosud radnice hledala marně.

Podle harmonogramu, který radní města schválili, by příprava výstavby solární elektrárny o výkonu skoro 8,9 megawatt (MW) měla trvat zhruba rok a půl. Město ji chce začít stavět v roce 2027 a uvést do provozu o rok později.

"Součástí projektu bude i instalace bateriového úložiště, ze kterého by mohlo být následně napájeno veřejné osvětlení. To by městu přineslo významné úspory. V nadcházejících letech nás navíc čeká transformace dopravního podniku a rozvoj elektromobility, ke kterému nás vede evropská legislativa. Vyrobená elektřina by tak mohla sloužit k průběžnému nabíjení elektrobusů během dne. V neposlední řadě půjde o zdroj, jehož přetoky bude možné sdílet v rámci vzniklého Energetického společenství Liberec, což dále zvýší efektivitu a přínos celého řešení," dodal Prachař. Radnice odhaduje, že díky provozu solární elektrárny by ročně mohla uspořit za energie zhruba 18,6 milionu korun.

Z čeho výstavbu elektrárny zaplatí, ale zatím radnice neví. "Financování projektu by mělo být zajištěno kombinací dotací z evropských nebo národních fondů, zejména z Modernizačního fondu, a případného vlastního podílu města. Ten by mohl být pokryt například výhodným úvěrem Evropské investiční banky nebo partnerstvím s odborným investorem," uvedl náměstek.

Aktuálně mezi největší fotovoltaické elektrárny v Liberci patří ty, jež jsou v libereckých závodech výrobců automobilových dílů. V Magně je s výkonem 2,4 MW a v Densu s výkonem 1,7 MW. Radnice solárními panely v pilotním projektu aktuálně osazuje střechy deseti svých budov, dohromady budou mít výkon kolem jedné MW.

