Bloomberg: Nové solární instalace v příštím roce poprvé klesnou
Zpráva je obzvláště špatná pro čínské výrobce solárních panelů, kteří už teď bojují s nadbytečnou kapacitou a ztrátami. Tržní cenová politika pro obnovitelné zdroje energie zavedená v červnu vyvolala v první polovině letošního roku prudký růst instalací a způsobila výrazné zpomalení v následujícím období. BNEF proto snížila výhled instalací pro Čínu v letošním roce o devět procent na 372 GW a na příští rok počítá s poklesem nových instalací o 14 procent.
Podobným tempem by měl zpomalit rovněž americký trh, a to kvůli snahám prezidenta Donalda Trumpa omezit využívání obnovitelných zdrojů energie a vrátit se k fosilním palivům. Na dynamice ztrácejí i jiné vyspělé trhy, jako je Španělsko a Brazílie. Rychlý rozvoj solární kapacity v těchto zemích způsobil částečné odpojování a snižování cen, což vytvořilo nejistotu, která omezuje investiční aktivitu.
Ceny v celém dodavatelském řetězci pro solární elektrárny zůstanou v příštím roce rekordně nízké. Důvodem je slabší očekávaná poptávka a zároveň obrovské množství výrobních kapacit a zásob. Takovým případem jsou ceny polysilikonu, což je důležitý materiál pro solární panely. V Číně zůstávají ceny nízké, i když od června o 50 procent stouply. Sektor je totiž vysoce nasycený a poptávka klesá.
V roce 2027 by nové solární instalace mohly mírně vzrůst. Čína a Spojené státy se totiž přizpůsobí novým podmínkám nabídky a poptávky a rozšíří se nové trhy. Celkové instalace by mohly dosáhnout 688 GW, předpokládá BNEF.
reklama