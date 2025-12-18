https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/bloomberg-nove-solarni-instalace-v-pristim-roce-poprve-klesnou
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Bloomberg: Nové solární instalace v příštím roce poprvé klesnou

18.12.2025 10:50 | NEW YORK (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Nové instalace solárních elektráren příští rok poprvé od vzniku tohoto odvětví před více než 20 lety klesnou, změny v politice a nasycení hlavních trhů totiž oslabují poptávku. Celosvětová kapacita solárních elektráren se pak v příštím roce zvýší o 649 gigawattů (GW), což je méně než 655 GW očekávaných letos. Letošní tempo růstu by pak mělo být nejpomalejší za sedm let. Vyplývá to z odhadu firmy BNEF, která je analytickou společností agentury Bloomberg se specializací na energetiku.
 
Záznamy BNEF sahají do roku 2000. "Solární průmysl po letech rychlého růstu vstupuje do fáze nízkého růstu," uvádí BNEF. Důvodem poklesu je řada politických změn v Číně a v USA, které zpomalily růst poptávky. Některé další trhy by sice v příštím roce měly silně růst, nebudou však schopny kompenzovat výrazný pokles způsobený dvěma největšími ekonomikami světa.

Zpráva je obzvláště špatná pro čínské výrobce solárních panelů, kteří už teď bojují s nadbytečnou kapacitou a ztrátami. Tržní cenová politika pro obnovitelné zdroje energie zavedená v červnu vyvolala v první polovině letošního roku prudký růst instalací a způsobila výrazné zpomalení v následujícím období. BNEF proto snížila výhled instalací pro Čínu v letošním roce o devět procent na 372 GW a na příští rok počítá s poklesem nových instalací o 14 procent.

Podobným tempem by měl zpomalit rovněž americký trh, a to kvůli snahám prezidenta Donalda Trumpa omezit využívání obnovitelných zdrojů energie a vrátit se k fosilním palivům. Na dynamice ztrácejí i jiné vyspělé trhy, jako je Španělsko a Brazílie. Rychlý rozvoj solární kapacity v těchto zemích způsobil částečné odpojování a snižování cen, což vytvořilo nejistotu, která omezuje investiční aktivitu.

Ceny v celém dodavatelském řetězci pro solární elektrárny zůstanou v příštím roce rekordně nízké. Důvodem je slabší očekávaná poptávka a zároveň obrovské množství výrobních kapacit a zásob. Takovým případem jsou ceny polysilikonu, což je důležitý materiál pro solární panely. V Číně zůstávají ceny nízké, i když od června o 50 procent stouply. Sektor je totiž vysoce nasycený a poptávka klesá.

V roce 2027 by nové solární instalace mohly mírně vzrůst. Čína a Spojené státy se totiž přizpůsobí novým podmínkám nabídky a poptávky a rozšíří se nové trhy. Celkové instalace by mohly dosáhnout 688 GW, předpokládá BNEF.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Tráva mezi fotovoltaickými panely Foto: Depositphotos MŽP poskytne 300 milionů korun na instalace fotovoltaik na zemědělské půdě Fotovoltaický panel Foto: Depositphotos Silnice LK v Libereckém kraji investují do fotovoltaiky i bezemisních aut Solární panel na střeše. Foto: Martin Mach Ondřej Ekolist.cz Stát dá miliardu korun na energetická společenství, spustil dotační výzvu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Petr Hariprasad Hajič

18.12.2025 11:34
Bloomberg se už tolikrát ve svých svých prognózách seknul, že bych tomu nepřikládal velkou váhu. Blomberg například před asi deseti lety tvrdil, že prodeje FV panelů porostou lineárně. Exponeciální nárůst vůbec nepředpkládal.Stejně tak cenu. Vůbec netušili, ak rychle cena půjde dolů a opět šlo o exponenciání závislost.Prognóza BloombergNEF v roce 2015 viděla solár jako dominantní trend s 47% poklesem cen projektů, ale globální kapacita FVE měla dosáhnout jen 1,9 TW do 2040 – realita již v 2025 se kapacita FVE blíží 3TW kumulativně. Jde o nejlevnější a po všech stránkách i nejekologičtější zdroj. Málo se také mluví o tom, že účinnost panelů se daří poměrně dobře a levně zvyšovat. Vypadá to, že se dočkáme více jak 25%, což je současná průmyslová špička pro běžné instalace na zemi.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist