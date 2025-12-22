Fotovoltaiky v Ústeckém kraji částečně nahradí uhlí, vznikají u elektráren
"Klíčovým partnerem při výstavbě fotovoltaik jsou pro nás obce. Zohledňování jejich připomínek a ekonomických zájmů přispívá ke zdárnému rozvoji projektů," uvedla ředitelka ČEZ Obnovitelné zdroje Kateřina Bičáková.
Při vlastní výstavbě ČEZ využívá existující energetickou infrastrukturu, což podle Bičákové zrychluje zprovozňování elektráren a integraci do energetické soustavy. Ve vybraných případech fotovoltaiky doplní o bateriové systémy, které mají přispět ke stabilizaci celé české energetiky. Za první tři čtvrtletí stoupla produkce FVE provozovaných společnostmi Skupiny ČEZ o více než 30 procent a podobný trend se dá očekávat i v celoročním účtování, uvedla mluvčí.
Do roku 2030 plánuje ČEZ investovat až 40 miliard korun do nových obnovitelných zdrojů. Ve stejném roce bude skupina podle předchozích vyjádření připravena na řízený odchod od uhlí.
