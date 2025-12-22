https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/fotovoltaiky-v-usteckem-kraji-castecne-nahradi-uhli-vznikaji-u-elektraren
Fotovoltaiky v Ústeckém kraji částečně nahradí uhlí, vznikají u elektráren

22.12.2025 17:50 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | asharkyu / Shutterstock.com
Fotovoltaické elektrárny v Ústeckém kraji postupně částečně nahradí uhlí. Největší v regionu i celém Česku zahájí provoz v okolí Tušimic, Prunéřova a Ledvic, tedy u hnědouhelných elektráren. Skupina ČEZ zahájila za posledních 15 měsíců v Ústeckém kraji provoz fotovoltaik o výkonu 53 megawattpeaků. V přípravě má další projekty v řádu stovek megawattpeaků. Informovala o tom ČTK mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.
 
Tempo zprovozňování dalších slunečních elektráren chce ČEZ v příštích dvou letech ještě zvýšit. Využívá areály elektráren i pozemky po těžbě uhlí. Kvůli řízení provozu vznikajících fotovoltaik letos spustili energetici na Chomutovsku nový dispečink, který je zapojen do systému řízení české elektrizační soustavy. Z jednoho místa ovládají odborníci fotovoltaické a větrné elektrárny na různých lokalitách. Do budoucna budou odtud řídit také bateriová úložiště nebo výrobu zeleného vodíku.

"Klíčovým partnerem při výstavbě fotovoltaik jsou pro nás obce. Zohledňování jejich připomínek a ekonomických zájmů přispívá ke zdárnému rozvoji projektů," uvedla ředitelka ČEZ Obnovitelné zdroje Kateřina Bičáková.

Při vlastní výstavbě ČEZ využívá existující energetickou infrastrukturu, což podle Bičákové zrychluje zprovozňování elektráren a integraci do energetické soustavy. Ve vybraných případech fotovoltaiky doplní o bateriové systémy, které mají přispět ke stabilizaci celé české energetiky. Za první tři čtvrtletí stoupla produkce FVE provozovaných společnostmi Skupiny ČEZ o více než 30 procent a podobný trend se dá očekávat i v celoročním účtování, uvedla mluvčí.

Do roku 2030 plánuje ČEZ investovat až 40 miliard korun do nových obnovitelných zdrojů. Ve stejném roce bude skupina podle předchozích vyjádření připravena na řízený odchod od uhlí.

Pražská EVVOluce

