Fotovoltaické elektrárny ČEZ loni zvedly výrobu o více než 30 %. Důvodem jsou nově spuštěné elektrárny i slunečný rok

13.2.2026 10:12 | PRAHA (Ekolist.cz) | Martin Schreier
Plovoucí FVE Štěchovice.
Zdroj | ČEZ
Podíl slunce na výrobě bezemisní elektřiny v České republice se stále zvyšuje. Potvrzují to i čísla za výrobu fotovoltaických elektráren provozovaných společnostmi Skupiny ČEZ, které v osmi krajích ČR dodaly do sítě více než 185 GWh. Za růstem o 30,4 procenta stojí nově zprovozněné elektrárny a příznivější počasí s lepšími osvitovými podmínkami než o rok dříve.
 
Fotovoltaické elektrárny společností ČEZ, ČEZ Obnovitelné zdroje a Energotrans vyrobily loni více než 185 GWh bezemisní elektřiny, o rok dříve to bylo 142 GWh. Takové množství energie by za stejné období pokrylo spotřebu více než 50 tisíc českých domácností. Z pohledu výroby tři nejsilnější měsíce – srpen, červen a květen – se na produkci fotovoltaik podílely z 38 procent.

Skupina ČEZ zahájila v poslední době provoz FVE o výkonu desítek MWp a celkový výkon provozovaných fotovoltaik tak dosáhl hranice 200 MWp.

FVE Záluží u Litvínova.
Zdroj | ČEZ

„V poslední době jsme zprovoznili nové fotovoltaické elektrárny o výkonu desítek MW a jejich produkce už promlouvá do celkových statistik výroby elektřiny ze slunce. Ta meziročně vzrostla o více než 30 procent a v příštích letech čekáme její další růst v řádu desítek procent. Vedle už zprovozněných elektráren třeba v Dolním Podluží nebo Dolním Litvínově totiž stavíme velké parky o výkonu desítek MW, které během následujících dvou let spustíme v průmyslových areálech a brownfieldech v okolí Tušimic, Prunéřova a Ledvic. Část bude fungovat v kombinaci s bateriovými systémy, a přispěje tak ke stabilizaci energetické soustavy,“ říká člen představenstva ČEZ a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika Jan Kalina.

ČEZ má v plánu zprovoznit stovky MW nových fotovoltaik. Další elektrárny instaluje ČEZ pro domácnosti i zákazníky z veřejného a firemního sektoru.

„Postupně do provozu přebíráme nově dokončené elektrárny, ale nechceme se spoléhat jen na ně nebo na přízeň počasí. Zaměřujeme se na celkové zázemí a servis poskytovaný našim elektrárnám. K lepší kontrole a řízení výrazně přispívá loni spuštěný dispečink obnovitelných zdrojů v Málkově u Chomutova. Velký potenciál také vidíme v postupném zvyšování úrovně údržby díky zavádění nových technologií jako jsou třeba snímkování a detekce stavu panelů pomocí dronů,“ říká ředitel obnovitelných zdrojů ČEZ Petr Zelenka.

foto - Schreier Martin
Martin Schreier
Autor je tiskový mluvčí Skupiny ČEZ.
