Fotovoltaické elektrárny ČEZ loni zvedly výrobu o více než 30 %. Důvodem jsou nově spuštěné elektrárny i slunečný rok
Skupina ČEZ zahájila v poslední době provoz FVE o výkonu desítek MWp a celkový výkon provozovaných fotovoltaik tak dosáhl hranice 200 MWp.
„V poslední době jsme zprovoznili nové fotovoltaické elektrárny o výkonu desítek MW a jejich produkce už promlouvá do celkových statistik výroby elektřiny ze slunce. Ta meziročně vzrostla o více než 30 procent a v příštích letech čekáme její další růst v řádu desítek procent. Vedle už zprovozněných elektráren třeba v Dolním Podluží nebo Dolním Litvínově totiž stavíme velké parky o výkonu desítek MW, které během následujících dvou let spustíme v průmyslových areálech a brownfieldech v okolí Tušimic, Prunéřova a Ledvic. Část bude fungovat v kombinaci s bateriovými systémy, a přispěje tak ke stabilizaci energetické soustavy,“ říká člen představenstva ČEZ a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika Jan Kalina.
ČEZ má v plánu zprovoznit stovky MW nových fotovoltaik. Další elektrárny instaluje ČEZ pro domácnosti i zákazníky z veřejného a firemního sektoru.
„Postupně do provozu přebíráme nově dokončené elektrárny, ale nechceme se spoléhat jen na ně nebo na přízeň počasí. Zaměřujeme se na celkové zázemí a servis poskytovaný našim elektrárnám. K lepší kontrole a řízení výrazně přispívá loni spuštěný dispečink obnovitelných zdrojů v Málkově u Chomutova. Velký potenciál také vidíme v postupném zvyšování úrovně údržby díky zavádění nových technologií jako jsou třeba snímkování a detekce stavu panelů pomocí dronů,“ říká ředitel obnovitelných zdrojů ČEZ Petr Zelenka.
