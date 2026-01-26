https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/solarni-panely-i-baterie-letos-zdrazi-az-o-20-pct-duvodem-je-rust-cen-materialu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Solární panely i baterie letos zdraží až o 20 procent, důvodem je růst cen materiálů

26.1.2026 01:45 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Solární elektrárny budou letos zdražovat. Ceny fotovoltaických panelů a baterií mohou postupně vzrůst až o 20 procent. Důvodem je růst cen jednotlivých materiálů, jejichž producentem je především Čína. Skokový růst kompletních zařízení zatím nehrozí. Vyplývá to z informací solární firmy Raylyst a Solární asociace pro ČTK.
 
Růst cen bude podle manažera společnosti Raylyst Solar Michala Petřeka odrážet zejména změny v Číně. Ta od začátku letošního roku zpřísnila energetické a ekologické standardy při zpracování křemíku, který je klíčovou součástí komponentů. "Nové požadavky zvýhodňují moderní provozy a zároveň zvyšují vstupní náklady. To samo o sobě brání návratu ultralevných řešení," řekl Petřek. Kromě toho Čína od dubna zruší vratku DPH u fotovoltaických panelů a sníží ji také u baterií, čímž se jejich export prodraží.

Podle Petřeka přitom nepůjde o krátkodobý výkyv, ale o dlouhodobý trend, který bude určovat trh minimálně několik dalších let. Zdražování nebude podle něj náhlé, projevovat se bude spíše postupně. Očekává tak, že od června se mohou ceny panelů a baterií ustálit až o 20 procent výše než na konci roku 2025.

Skokový růst cen fotovoltaiky pro české domácnosti ale podle Solární asociace zatím nehrozí, zdražení komponentů se podle ní projeví spíš částečně. "Panely tvoří jen součást komponent, byť nejvíc viditelnou. Stejně tak cenu ovlivňují ceny střídačů a baterií a výrazně cena práce či dotační politika státu," řekl ředitel Solární asociace Jan Krčmář.

Současná situace tak nejspíš změní i chování distributorů, kterým se už nevyplatí držet velké zásoby ani spekulovat na krátkodobé cenové výkyvy. "Řada distributorů v době energetické krize doplatila na příliš velké skladové zásoby, v době propadu cen pak ale nebyli schopni tyto zásoby prodat s požadovanou marží. Nyní lze očekávat naopak cenový vzestup, a pokud Čína svou politiku v oblasti podpory nezmění, nějakou dobu tu s námi nová výše cen zůstane. Přesto je dobré mít realistická očekávání," řekl Petřek.

Podobně by podle Krčmáře měli přemýšlet i investoři a domácnosti, které pořízení fotovoltaiky zvažují. Podle něj nemá smysl čekat na návrat extrémně levných cen, ale raději by měli plánovat projekty s ohledem na stabilnější, realističtější cenovou hladinu. "Kolem roku 2030 očekáváme, že elektřiny bude v souvislosti s uzavíráním uhelných elektráren a současné elektrifikaci a výstavbě datacenter méně a cena může opět růst," dodal Krčmář.

V loňském roce bylo podle dat Solární asociace nově připojeno 27.298 fotovoltaických elektráren, meziročně o 17.295 méně. Celkový výkon nových zdrojů klesl o téměř třetinu na 696 megawattů (MW). Postupně naopak přibývá zařízení k akumulaci energie. Připojeno bylo 546 MWh v bateriích, což je meziročně o osm procent více.

Pražská EVVOluce

