ČEZ připravuje modernizaci tepláren v Trutnově, Ledvicích a Hodoníně

9.2.2026 10:23 | PRAHA (Ekolist.cz) | Martin Schreier
Zdroj | ČEZ
Postupující transformace české energetiky se v posledních měsících významně projevuje i v proměně teplárenství, kde končící klasické teplárny a elektrárny nahrazují menší nízkoemisní zdroje. Skupina ČEZ pracuje na zachování systému centrálního zásobování teplem, což dlouhodobě vede k cenově nejvýhodnějším dodávkám pro zákazníky a ČR má v tomto směru historicky položené silné základy. ČEZ již zahájil výstavbu nových zdrojů ve středočeském Mělníku, severomoravských Dětmarovicích a v severočeských lokalitách Prunéřov a Ústí nad Labem. Aktuálně probíhají kroky při přípravě modernizace teplárenství v dalších lokalitách, pro které nyní ČEZ vybírá dodavatele. Jde o energetické areály Ledvice, Trutnov a Hodonín.
 
Český systém centrálního zásobování teplem (CZT) se řadí k evropské špičce a Skupina ČEZ ho chce v co nejrozumnější podobě zachovat i pro další desítky let. Bude to znamenat udržení stabilních dodávek energií za příznivé ceny pro domácnosti, města a firmy. Velké uhelné elektrárny fungující dosud i jako teplárny pro okolní města jsou proto nahrazovány novými nízkoemisními zdroji založenými na zemním plynu a biomase.

Zdroj | ČEZ

Společnost ČEZ Teplárenská už v uplynulých letech začala s proměnou tepláren v severomoravských Dětmarovicích a v severočeských lokalitách Prunéřov a Ústí nad Labem. Některé z nových zdrojů už jsou v provozu a jako první bude letos kompletně dokončena nová teplárna v Dětmarovicích dodávající do Orlové a Bohumína. Postupná přestavba zdrojové základny probíhá v energetických areálech v Mělníku nebo v Trmicích u Ústí nad Labem. V plném proudu jsou také práce na nových zdrojích tepla v lokalitách Prunéřov a Tušimice, kde byly už loni zprovozněny první záložní plynové kotelny.

V dalších letech by měla přijít na řadu přestavba teplárenských lokalit v jihomoravském Hodoníně, severočeských Ledvicích a východočeském Trutnově-Poříčí. Na dodavatele nových nízkoemisních zdrojů do těchto lokalit vypsala nyní společnost ČEZ Teplárenská výběrová řízení.

Zdroj | ČEZ

„Plynule pokračujeme v modernizaci a výstavbě nízkoemisních zdrojů tepla v našich lokalitách. Můžeme proto vypsat výběrová řízení na dodavatele nových biomasových a plynových kotelen doplněných podle konkrétních potřeb lokalit dalšími technologiemi. V případě pozitivního průběhu tendrů předpokládáme, že smlouvy s vítězi tendrů podepíšeme v tomto a příštím roce. Celkově chceme skončit s využíváním uhlí v teplárenství do roku 2030,“ řekl generální ředitel ČEZ Teplárenská Libor Štěpán.

Skupina ČEZ v systému CZT dodává v České republice teplo a teplou vodu pro 1,7 milionu lidí. Do modernizace teplárenských zdrojů a soustav CZT investuje dohromady okolo 80 miliard korun.

Parametry soutěžených teplárenských zdrojů
Lokalita Počet zásobovaných domácností Předmět výběrového řízení
Hodonín 8 800 plynová kotelna 15 MWt, biomasová kotelna 20 MWt, kogenerační jednotka 2x1,6 MW
Ledvice 19 500 biomasová kotelna 20 MWt *
Trutnov-Poříčí 10 500 biomasová kotelna pro KVET 2x25 MWt + turbogenerátor 10 MWe, plynová kotelna 2x32 MWt

* pozn. - v Ledvicích už je v provozu plynová kotelna 131 MWt, která bude sloužit jako záložní a špičkový zdroj

foto - Schreier Martin
Martin Schreier
Autor je tiskový mluvčí Skupiny ČEZ.
Pražská EVVOluce

