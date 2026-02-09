ČEZ připravuje modernizaci tepláren v Trutnově, Ledvicích a Hodoníně
Společnost ČEZ Teplárenská už v uplynulých letech začala s proměnou tepláren v severomoravských Dětmarovicích a v severočeských lokalitách Prunéřov a Ústí nad Labem. Některé z nových zdrojů už jsou v provozu a jako první bude letos kompletně dokončena nová teplárna v Dětmarovicích dodávající do Orlové a Bohumína. Postupná přestavba zdrojové základny probíhá v energetických areálech v Mělníku nebo v Trmicích u Ústí nad Labem. V plném proudu jsou také práce na nových zdrojích tepla v lokalitách Prunéřov a Tušimice, kde byly už loni zprovozněny první záložní plynové kotelny.
V dalších letech by měla přijít na řadu přestavba teplárenských lokalit v jihomoravském Hodoníně, severočeských Ledvicích a východočeském Trutnově-Poříčí. Na dodavatele nových nízkoemisních zdrojů do těchto lokalit vypsala nyní společnost ČEZ Teplárenská výběrová řízení.
„Plynule pokračujeme v modernizaci a výstavbě nízkoemisních zdrojů tepla v našich lokalitách. Můžeme proto vypsat výběrová řízení na dodavatele nových biomasových a plynových kotelen doplněných podle konkrétních potřeb lokalit dalšími technologiemi. V případě pozitivního průběhu tendrů předpokládáme, že smlouvy s vítězi tendrů podepíšeme v tomto a příštím roce. Celkově chceme skončit s využíváním uhlí v teplárenství do roku 2030,“ řekl generální ředitel ČEZ Teplárenská Libor Štěpán.
Skupina ČEZ v systému CZT dodává v České republice teplo a teplou vodu pro 1,7 milionu lidí. Do modernizace teplárenských zdrojů a soustav CZT investuje dohromady okolo 80 miliard korun.
Parametry soutěžených teplárenských zdrojů
|Lokalita
|Počet zásobovaných domácností
|Předmět výběrového řízení
|Hodonín
|8 800
|plynová kotelna 15 MWt, biomasová kotelna 20 MWt, kogenerační jednotka 2x1,6 MW
|Ledvice
|19 500
|biomasová kotelna 20 MWt *
|Trutnov-Poříčí
|10 500
|biomasová kotelna pro KVET 2x25 MWt + turbogenerátor 10 MWe, plynová kotelna 2x32 MWt
* pozn. - v Ledvicích už je v provozu plynová kotelna 131 MWt, která bude sloužit jako záložní a špičkový zdroj
reklama