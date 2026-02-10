Řešením pro malé obce v oblasti energetiky může být sdílený akční plán SECAP
-
→ výchozí bilanci emisí (BEI),
-
→ systematický přehled adaptačních a úsporných opatření,
-
→ cíle, kterých chtějí obce dosáhnout.
Sdílený SECAP nabízí skupinám obcí možnost společného závazku nebo sdílení opatření. Existují dvě hlavní varianty: individuální závazky pro každou obec s využitím sdílených opatření, nebo společný závazek pro všechny obce. Společný závazek je ideální zejména pro menší obce, které sdílejí podobné výzvy a mohou společně rozkládat rizika. Sdílený SECAP rovněž umožňuje efektivnější alokaci zdrojů a administrativní úspory, například při podávání dokumentů. V praxi to zrychluje přípravu projektů a zvyšuje šance na získání podpory.
Výhody sdíleného SECAPu spočívají v synergii mezi obcemi. Společný závazek umožňuje rozložení úspor mezi členy, optimalizaci nákladů díky úsporám z rozsahu a sdílenou zodpovědnost mezi více starosty. Rovněž přináší výhody při koordinaci adaptačních opatření a usnadňuje komunikaci směrem k obyvatelům.
Na druhé straně sdílený SECAP může přinést i výzvy. Například pokud jsou obce ve skupině příliš rozdílné, může být koordinace obtížnější. Navíc je nutné zpracovat výchozí bilanci emisí pro celé území a rozčlenit ji pro každou obec, což vyžaduje kvalitní data a dobrou spolupráci. Důležitým aspektem je rovněž politická vůle, protože některé obce mohou být více ochotné investovat do úspor než jiné. Proto je klíčové jasné nastavení rolí, harmonogramu a systémů rozhodování.
Sdílený SECAP je obzvláště vhodný pro svazky obcí v jednom regionu, které sdílejí podobnou velikost, demografické charakteristiky a environmentální problémy. Pokud je mezi obcemi dobrá komunikace a důvěra, mohou výhody výrazně převážit nad možnými nevýhodami. Příkladem úspěšného sdíleného SECAPu je spolupráce dobrovolného svazku obcí Tolštejn (www.tolstejn.cz). Obce Rybniště, Jiřetín pod Jedlovou, Doubice, Dolní Podluží, Horní Podluží a město Chřibská se po vzájemné dohodě rozhodly vytvořit společný energetického plán.
reklama