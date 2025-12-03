Standardizované přístupy k vykazování úspor energie podpoří dosažení povinných úspor
Klíčovým je článek 8, kterým se státy zavazují k úspoře 1,9 % v konečné spotřebě (od roku 2028). A neméně důležité jsou články 5 a 6, které zakotvují příkladnou roli veřejného sektoru a které znamenají závazek úspory veřejných subjektů o 1,9 % každý rok ve srovnání s rokem 2021. Do této úspory se postupně budou zapojovat také menší města a obce.
Představitelé státu i měst si mohou jednoduše spočítat, kam napřít své síly v oblasti úspor energie.
Jedná se např. spíše o elektromobilitu, dopravu, zpětné získávání tepla, náhrada lokálních zdrojů tepla nebo komplexní renovace budov? Jednotnost metodiky výpočtů je důležitá pro porovnání výši úspor nejen pro úroveň státu, ale také pro výpočet a porovnání úspor v jednotlivých regionech.
Výstupy platformy StreamSAVE+ nabízí jednoduchý a standardizovaný přístup, online veřejně dostupnou kalkulačku úspor i diskusní prostor pro jednotlivé aktéry na úrovni jednotlivých opatření nebo technologií.
Projekt StreamSAVE+ nabízí 15 tematických oblastí a dohromady 22 výpočtů úspor energie. Ve výpočtech je možné jednoduše využívat vlastní mix energetických vstupů a následné využití porovnání s indikativními evropskými hodnotami nebo detailní výpočet na základě místních dat. Možností je také stažení výpočtových formulářů ve formátu MS Excel.
Projekt StreamSAVE+ je podpořen z programu Evropské unie LIFE a českým Ministerstvem životního prostředí.
