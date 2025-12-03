https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/standardizovane-pristupy-k-vykazovani-uspor-energie-podpori-dosazeni-povinnych-uspor
Standardizované přístupy k vykazování úspor energie podpoří dosažení povinných úspor

3.12.2025 04:47 | PRAHA (Ekolist.cz) | Michal Staša
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Česká republika se zavázala, jako další členské státy Evropské unie, k úsporám energie stanovené Směrnicí o energetické účinnosti. Vyplývající cíle přinesly i nelehké otázky: Jaká úspora energie se započítává? Jak se bude úspora vlastně počítat? Odpověď na tyto otázky přináší výpočtová platforma projektu StreamSAVE+, kterou mohou využít nejen zástupci států, ale také měst a obcí, na které se úspory vztahují také.
 
Novelizovaná Směrnice o energetické účinnosti (2023/1791) je evropským ambiciózním plánem k účinnější ekonomice, snížení závislosti na ruských fosilních palivech a obecně zavedení pravidla „energetická účinnost na prvním místě“.

Klíčovým je článek 8, kterým se státy zavazují k úspoře 1,9 % v konečné spotřebě (od roku 2028). A neméně důležité jsou články 5 a 6, které zakotvují příkladnou roli veřejného sektoru a které znamenají závazek úspory veřejných subjektů o 1,9 % každý rok ve srovnání s rokem 2021. Do této úspory se postupně budou zapojovat také menší města a obce.

Představitelé státu i měst si mohou jednoduše spočítat, kam napřít své síly v oblasti úspor energie.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | StreamSAVE+

Jedná se např. spíše o elektromobilitu, dopravu, zpětné získávání tepla, náhrada lokálních zdrojů tepla nebo komplexní renovace budov? Jednotnost metodiky výpočtů je důležitá pro porovnání výši úspor nejen pro úroveň státu, ale také pro výpočet a porovnání úspor v jednotlivých regionech.

Výstupy platformy StreamSAVE+ nabízí jednoduchý a standardizovaný přístup, online veřejně dostupnou kalkulačku úspor i diskusní prostor pro jednotlivé aktéry na úrovni jednotlivých opatření nebo technologií.

Projekt StreamSAVE+ nabízí 15 tematických oblastí a dohromady 22 výpočtů úspor energie. Ve výpočtech je možné jednoduše využívat vlastní mix energetických vstupů a následné využití porovnání s indikativními evropskými hodnotami nebo detailní výpočet na základě místních dat. Možností je také stažení výpočtových formulářů ve formátu MS Excel.

Projekt StreamSAVE+ je podpořen z programu Evropské unie LIFE a českým Ministerstvem životního prostředí.

foto - Staša Michal
Michal Staša
Autor pracuje pro SEVEn, The Energy Efficiency Center. Je také tvůrcem webu Světloblog.
Vydání článku finančně podpořilo Hlavní město Praha v rámci projektu Ekoporadnypraha.cz.

,

Pražská EVVOluce

