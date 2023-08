Rozlučte se se zářivkami a halogenovými žárovkami

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Lineární zářivky

Po medializovaném „zákazu žárovek“ v minulých několika letech nás letos čeká ukončení dalších typů světelných zdrojů. Tentokrát se jedná především o hojně používané lineární zářivky a několik málo typů halogenových žárovek.

Lineární zářivky lze popsat jako svítící trubky. Masivně se začaly používat především v 60. letech 20. století. Oproti používaným žárovkám a rtuťovým výbojkám představovaly lineární zářivky kombinaci obstojné účinnosti, kvalitního světla a přitom poměrně jednoduchého použití. Ne náhodou se lineární zářivky používaly všude tam, kde bylo potřeba dostatek kvalitního světla a dlouhý bezporuchový chod: kanceláře, školy, nemocnice, sklady, průmyslové provozy atd.

Lineární zářivky jsou stále velmi často používané, v Evropě na ně natrefíte na mnoha místech.

Moderní lineární zářivky jsou dokonce stále poměrně účinné, ale mají jeden zásadní neduh, a to je rtuť. Princip zářivky spočívá ve výboji ve velmi zředěných parách rtuti. Tohoto toxického kovu je v zářivce velmi málo (miligramy), ale přesto je to v celkových objemech hodně. Evropská unie reguluje prostřednictvím směrnice RoHS množství nebezpečných látek v elektronických zařízení a týká se to také rtuti ve světelných zdrojích. Výjimka pro zářivky vyprší na konci letošního srpna.

Od 25. srpna 2023 nebude možné dodávat na trh EU nové lineární zářivky běžných typů (T5 a T8). Kompaktní zářivky již skončily v únoru. Obdobně jako u žárovek bude možný doprodej skladových zásob. Vzhledem k velkému rozsahu použití zářivek lze jejich konec považovat za výrazný milník v historii osvětlování. Sice lze předpokládat větší velkoobchodní předzásobení, ale můžeme očekávat postupný růst ceny a místy horší dostupnost.

Při výměně je třeba vědět, že za následující provoz a problémy je zodpovědný subjekt, který provedl náhradu, nikoliv původní výrobce svítidel.

Možná náhrada

Lineární zářivky lze nahradit tzv. LED trubicemi, tedy LED náhradou určenou přímo pro nahrazení zářivky. Ale není to dokonalá náhrada.

LED trubice svítí trochu jinak (více směrově), při výměně musíme dbát na typ předřadníku a především nahrazujeme zářivky v desítkách let starých svítidlech, takže bychom měli být obezřetní. Přesto v některých méně důležitých prostorech mají LED trubice smysl. Vybírejme ty, které mají univerzální náhrady předřadníku (elektronické i elektromagnetické), dostatečný vyzařovací úhel a vysoký světelný tok.

Před masivní výměnou je vhodné si zkusit test na menším počtu svítidel. Při výměně je třeba vědět, že za následující provoz a problémy je zodpovědný subjekt, který provedl náhradu, nikoliv původní výrobce svítidel.

Nejlepším řešením je nicméně kompletní rekonstrukce osvětlení a použití moderních LED svítidel. Je pravděpodobné, že použitím LED trubic celkovou rekonstrukci osvětlení pouze odsuneme.

Halogenové žárovky

Od 1. září 2023 končí také několik typů halogenových žárovek. Z důvodu nízké účinnosti bude ukončeno uvádění na trh pro žárovky s paticí G9, G4 a GY6,35. Tyto halogenové žárovky se používají zejména pro designová svítidla, lampy, lustry a akcentní osvětlení. Náhrada v podobě LED žárovek není většinou problematická a také cenově vychází podobně.

Halogenová žárovka G9 do trub má výjimku a bude i nadále dostupná. Naopak musíme dbát na to, abychom do trouby neumístili LED žárovku. Pro provoz ve vysokých teplotách musíme použít výlučně adekvátní žárovku.

Dva užitečné odkazy:

• Publikace Náhrady lineárních zářivek LED trubicemi z pohledu energetických specialistů , je sice z roku 2019, ale závěry jsou stále užitečné.

• Více o LED náhradách za žárovky najdete na webu https://www.lednahrady.cz/

