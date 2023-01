Zákaz špinavých kotlů odložen o dva roky. Jak je nejlépe využít?

Martin Svárovský 12.1.2023 08:55

Ruska agrese je barbarska. O tom zadna. Ale prim v energeticke krizi hraje sousedni zelena rise a jejich nepovedeny prechod k OZE, ktery byl uz od zacatku odsouzen k nezdaru a potaji se palil plyn ve velkem (at zije ekologie). Staveni site na technologiich, ktere jeste neexistuji, nebo maji jine vlastnosti nez je lidem podsouvano, pripadne se tak nejak zapomina uvadet cisla kolik cehoze bude potreba aby to alepson nejak fungovalo...... Vypinani stabilnich modernich jaderek a nahrazovani necim co funguje stejne naladove jako plachetnice ma ocekavany vysledek. To proste muzou jen zeleni ;-) Vzledem k rozsahlosti problemu, dobe pripadne napravy a predevsim neochote politiku na urovni EU ho resit jsou jakekoliv terminy k smichu. Budem palit vsechno co hori...

