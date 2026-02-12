Křetínský hraje stále větší roli v evropském byznysu, píše The Economist
Ve výčtu nebývalé aktivity list rovněž uvedl, že se Křetínského skupina EP Group stane přes svou součást EPH hlavním akcionářem francouzské TotalEnergies a také že získala 28,5 procenta akcií ve francouzském prodejci elektroniky Fnac Darty. Tento podíl se snaží dál zvýšit.
"Srdcem Křetínského obchodního impéria je EPH, soukromá energetická společnost, která patří k největším – a nejšpinavějším – v Evropě. Společnost se zaměřuje na výrobu elektřiny především v uhelných a plynových elektrárnách a na skladování a přepravu zemního plynu v zemích po celém kontinentu," píše The Economist.
"Křetínský založil EPH v roce 2009 s podporou investiční společnosti J&T, v níž pracoval jako právník, a českého miliardáře Petra Kellnera, který byl až do své smrti v roce 2021 jedním z jeho nejbližších důvěrníků," dodal britský týdeník.
Týdeník připomněl, že Křetínského skupina se v minulosti specializovala na vykupování aktiv spojených s těžbou uhlí, která energetické firmy zapsané na burze prodávaly často pod cenou v důsledku tlaku investorů a vlád. V létě 2016 EPH ovládl německé hnědouhelné doly, které v konsorciu s firmou PPF Investments koupil od švédské společnosti Vattenfall.
Loni společnost EP Energy Transition ze skupiny EP Group zcela ovládla německou energetickou společnost LEAG. Od skupiny PPF získala 30procentní podíl a stala se jediným akcionářem německého podniku. EPH se zavázala do roku 2030 zcela opustit uhlí prostřednictvím konverze elektráren na plyn či biomasu. Klimatický aktivista Radek Kubala to označil za greenwashing, píše The Economist.
Greenwashing, nebo také lakování nazeleno, je praktika, kdy podniky mylně či zavádějícím způsobem prezentují své produkty jako ekologické, aniž skutečně splňují standardy udržitelnosti.
V posledních letech Křetínský přesouvá kapitál do maloobchodu, například do supermarketů Sainsbury's, a také do médií. Křetínský rovněž vlastní 50 procent společnosti Czech Media Invest. Ta ovládá například některá francouzská média, jako je časopis Elle, dále český server Info.cz či jeden z největších českých mediálních domů Czech News Center (CNC).
CNC vydává například deníky Blesk, Aha!, Sport a více než tři desítky časopisů (Reflex, Svět motorů či ABC) a provozuje na 40 webů včetně Blesk.cz, iSport.cz či Reflex.cz.
reklama