Vídeňská státní opera vyrábí na své střeše solární energii
Instalace fotovoltaiky na budovách pod památkovou ochranou vyžaduje speciální přístup. Je nutné zachovat historický ráz města a zároveň dbát na statickou bezpečnost střechy. „Fotovoltaická elektrárna na budově s tak bohatou tradicí, jako je Státní opera, musí splňovat nejvyšší nároky. Díky našim odborným znalostem jsme zde našli řešení, které spojuje ochranu klimatu s ochranou památek, a to prostřednictvím speciálních a obzvlášť lehkých zelených modulů,“ uvedl Michael Strebl, předseda představenstva Wien Energie.
Odborníci použili zelené skleněné fóliové moduly, které harmonicky ladí s chráněnou měděnou střechou a jsou viditelné pouze z ptačí perspektivy. Toto řešení respektuje historický charakter města, kulturní hodnotu budovy i technické nároky na instalaci panelů.
Vídeňská státní opera navíc není prvním historicky cenným objektem, který využívá sluneční energii k výrobě ekologické elektřiny. Už v roce 2023 město umístilo fotovoltaické panely na střechu radnice. „Památkově chráněné objekty jsou vždy výzvou a naše zkušenosti z fotovoltaiky na vídeňské radnici dokazují, že Wien Energie disponuje rozsáhlými odbornými znalostmi,“ dodává Ulli Sima, radní pro městský rozvoj, mobilitu a městský koncern Wiener Stadtwerke.
Vídeňská státní opera patří mezi nejvýznamnější kulturní instituce na světě. Ve Vídni stojí už více než 150 let, každoročně zde proběhne přibližně 350 představení a budovu navštíví kolem 900 000 diváků. V letošním roce, kdy si Vídeň připomíná 70. výročí jejího znovuotevření, se navíc díky nové solární elektrárně stala dalším symbolem ekologického a udržitelného městského rozvoje.
I společnost Wien Energie letos oslavila významný milník – 500. fotovoltaickou elektrárnu. Polovinu celkového výkonu město vybudovalo jen za poslední dva a půl roku, což podtrhuje rychlý rozvoj solární energetiky v rakouské metropoli a směřování města k energetické soběstačnosti a nezávislosti na mezinárodních cenových výkyvech.
reklama