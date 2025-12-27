https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/videnska-statni-opera-vyrabi-na-sve-strese-solarni-energii
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vídeňská státní opera vyrábí na své střeše solární energii

27.12.2025 17:21 | PRAHA (Ekolist.cz) | Kateřina Kuklíková
Solární panely na střeše Vídeňské státní opery.
Solární panely na střeše Vídeňské státní opery.
Foto | Wien Energie/Satisfiction / City of Vienna
Památkově chráněná budova slavné Vídeňské státní opery se proměnila ve fotovoltaickou elektrárnu. Více než 200 speciálních solárních modulů ji bude zásobovat čistou energií vlastní výroby.
 
Vídeňská státní opera, jedna z nejznámějších hudebních scén na světě, se stala dalším symbolem rozvoje udržitelné energetiky v rakouské metropoli. Koncem listopadu instalovala městská společnost Wien Energie na její střeše nový fotovoltaický systém. Na ploše přibližně 500 m² nyní funguje 260 solárních modulů o celkovém výkonu zhruba 100 kW, což umožní pohánět veškerý technický provoz budovy, od větrání po osvětlení chodeb, výhradně solární energií.

Instalace fotovoltaiky na budovách pod památkovou ochranou vyžaduje speciální přístup. Je nutné zachovat historický ráz města a zároveň dbát na statickou bezpečnost střechy. „Fotovoltaická elektrárna na budově s tak bohatou tradicí, jako je Státní opera, musí splňovat nejvyšší nároky. Díky našim odborným znalostem jsme zde našli řešení, které spojuje ochranu klimatu s ochranou památek, a to prostřednictvím speciálních a obzvlášť lehkých zelených modulů,“ uvedl Michael Strebl, předseda představenstva Wien Energie.

Solární panely na střeše Vídeňské státní opery.
Solární panely na střeše Vídeňské státní opery.
Foto | Wien Energie/Satisfiction / City of Vienna

Odborníci použili zelené skleněné fóliové moduly, které harmonicky ladí s chráněnou měděnou střechou a jsou viditelné pouze z ptačí perspektivy. Toto řešení respektuje historický charakter města, kulturní hodnotu budovy i technické nároky na instalaci panelů.

Vídeňská státní opera navíc není prvním historicky cenným objektem, který využívá sluneční energii k výrobě ekologické elektřiny. Už v roce 2023 město umístilo fotovoltaické panely na střechu radnice. „Památkově chráněné objekty jsou vždy výzvou a naše zkušenosti z fotovoltaiky na vídeňské radnici dokazují, že Wien Energie disponuje rozsáhlými odbornými znalostmi,“ dodává Ulli Sima, radní pro městský rozvoj, mobilitu a městský koncern Wiener Stadtwerke.

Vídeňská státní opera patří mezi nejvýznamnější kulturní instituce na světě. Ve Vídni stojí už více než 150 let, každoročně zde proběhne přibližně 350 představení a budovu navštíví kolem 900 000 diváků. V letošním roce, kdy si Vídeň připomíná 70. výročí jejího znovuotevření, se navíc díky nové solární elektrárně stala dalším symbolem ekologického a udržitelného městského rozvoje.

I společnost Wien Energie letos oslavila významný milník – 500. fotovoltaickou elektrárnu. Polovinu celkového výkonu město vybudovalo jen za poslední dva a půl roku, což podtrhuje rychlý rozvoj solární energetiky v rakouské metropoli a směřování města k energetické soběstačnosti a nezávislosti na mezinárodních cenových výkyvech.

reklama
 
foto - Kuklíková Kateřina
Kateřina Kuklíková
Autorka je pracovnicí Mezinárodní kanceláře města Vídně v Praze.

tisknout poslat
Dále čtěte |
Fotovoltaická elektrárna Foto: asharkyu Shutterstock Fotovoltaiky v Ústeckém kraji částečně nahradí uhlí, vznikají u elektráren Solární panel na střeše Foto: Martin Mach Ondřej Ekolist.cz Ostrov plánuje fotovoltaiku na městských domech, první bude na Hlavní třídě Vyvýšený solární panel Foto: Depositphotos Bloomberg: Nové solární instalace v příštím roce poprvé klesnou
Další články autora |
Odstavná místa pro elektrokoloběžky. Foto: Christian Fürthner Stadt Wien Vídeň "krotí" elektrokoloběžky. Díky zavedeným pravidlům už nepřekáží na chodnících Testovací povrch se čtyřmi různými druhy asfaltu. Foto: Dieter Jaderny/MA Vídeň testuje nové druhy asfaltu, které lépe odolávají vedrům a umožňují vsakování dešťové vody Fotovoltaický systém na střeše stadionu Ernsta Happela. Foto: David Bohmann Stadt Wien Nejen góly, ale i kilowatty: Největší rakouský stadion vyrobí elektřinu pro tisíc domácností

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist