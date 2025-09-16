Vídeň "krotí" elektrokoloběžky. Díky zavedeným pravidlům už nepřekáží na chodnících
Před dvěma roky vstoupila v platnost nová sada opatření, která přinesla přísnější pravidla pro parkování elektrokoloběžek, zakázala jejich odstavení na chodnících a vytvořila 400 speciálních parkovacích míst po celém městě.
„Mým cílem bylo ukončit zcela nepřijatelný chaos s elektrokoloběžkami v našem městě. Nikdo nechce, aby se válely po ulicích a zároveň představovaly nebezpečné překážky. Naše rozsáhlá a přísná opatření fungují, děkuji všem, kdo se na nich podílejí – od městské kontroly parkovacích míst (Parkraumüberwachung) přes tým pro okamžité zásahy až po odtahovou skupinu magistrátního oddělení pro odpadové hospodářství MA 48,“ uvedla radní pro mobilitu Ulli Sima.
Jaká opatření ve Vídni aktuálně platí?
• Zákaz parkování na chodníku: Koloběžky je možné zaparkovat pouze na vyhrazených místech či ve stojanech pro kola, případně je ponechat v parkovacím pruhu tak, aby nebránily provozu.
• Snížení maximálního počtu koloběžek: Město stanovilo pevné limity počtu koloběžek. Celkově se jejich počet snížil z přibližně 9 000 v roce 2019 na méně než 4 000, přičemž počet poskytovatelů klesl z devíti na dva.
• Zvýšené kontroly na místě: Provozovatelé mají povinnost pravidelně kontrolovat, zda jsou jejich koloběžky správně zaparkované, a ty nesprávně odstavené neprodleně odstranit. Vlastní dohled zároveň zajišťují i zaměstnanci magistrátního oddělení pro kontrolu parkovacích míst.
• Přísnější pokuty: Město zvýšilo správní pokuty za nesprávně zaparkované koloběžky z 25 na 50 eur.
• Navýšení fixních parkovacích míst: Po celém městě je k dispozici 400 speciálních odstavných míst pro koloběžky, oproti původním 30.
• Zakázané zóny: Pro koloběžky platí zákaz vjezdu do některých citlivých lokalit, jako je okolí nemocnic, tržišť či obecních budov.
• Zóny pomalé jízdy: Magistrát zavedl omezení rychlosti koloběžek v obytných ulicích a na místech, kde lidé tráví volný čas.
• Povinná registrační značka: Pro snadnou identifikaci musí provozovatel označit každou zapůjčenou koloběžku registrační značkou.
• Lepší technické vybavení: Koloběžky musí mít směrovky, dvě nezávisle fungující brzdy, zvukové výstražné zařízení a stabilní stojánek, aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu.
Účinnost těchto komplexních opatření dokládají měřitelná data. Ještě těšně po vstupu nové zákonné úpravy v platnost město každý měsíc evidovalo mezi 2 500 a 7 200 stížností na nesprávně zaparkované koloběžky. V posledních měsících se tento počet podstatně snížil na 120 až 350 stížností měsíčně a trend navíc stále klesá. Letos v červnu radnice zaznamenala jen 127 stížností. Za poslední dva roky město zahájilo přibližně 52 000 správních řízení proti poskytovatelům koloběžek a díky novým koncesním smlouvám už několikrát uložilo i vysoké smluvní pokuty.
