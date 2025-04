Vídeň testuje nový systém doručování balíčků v MHD. Kurýry se stávají přímo cestující

Foto | Simon Wöhrer / Wiener Linien

Vídeň spustila pilotní projekt, který umožní cestujícím využívat veřejnou dopravu k přepravě zásilek. Cílem je snížit počet dodávkových vozidel ve městě a nabídnout ekologičtější formu doručování.Množství balíků neustále roste, což zvyšuje dopravní zatížení ve městech a přispívá k zácpám. I proto se Vídeň rozhodla pro inovativní krok – na konci března spustil vídeňský dopravní podnik Wiener Linien pilotní projekt „Öffi-Packerl“, který umožní přepravu zásilek udržitelným způsobem pomocí veřejné dopravy.

Do doručování balíčků zapojí samotné cestující. Místo dodávkami dorazí zásilky do cíle tramvají, a to s pomocí lidí, kteří by danou trasou stejně jeli. Testovací fáze, která potrvá celkem osm týdnů, probíhá v severní části Vídně, konkrétně ve 22. městském obvodu Donaustadt, a zúčastní se jí 150 dobrovolníků.

Na vybraných tramvajových zastávkách, Donauspital a Konstanziagasse (linka 25) a Hausfeldstraße (linka 26), dopravní podnik už nainstaloval speciální balíkové schránky. V průběhu dubna se síť rozšíří ještě o další stanoviště, zásilkový box přibude také na zastávce Kagran.

Jak se z běžných cestujících stanou kurýři? Ti, kteří se zapojí do pilotního provozu, si pomocí aplikace mohou zkontrolovat, jestli se na jejich trase nenachází nějaký balík k doručení. Pokud ano, balíček si ze schránky vyzvednou pomocí QR kódu a jednoduše ho vezmou s sebou. Na cílové zastávce ho uloží do dalšího boxu. Aby byla přeprava pohodlná a bezpečná, zásilky nesmějí přesáhnout délku 50 cm ani hmotnost 5 kg.

Projekt navazuje na studii proveditelnosti z roku 2021, která ukázala, že Vídeňané jsou tomuto konceptu velmi nakloněni. Až 90 % oslovených cestujících ocenilo možnost vyzvednout si balíček přímo na své tramvajové zastávce. A 65 % z nich projevilo ochotu se na přepravě aktivně podílet.

Na základě výsledků studie provedl dopravní podnik řadu přípravných prací – od průzkumu preferencí ohledně doručovacích časů či velikosti a váhy zásilek, přes analýzu toků cestujících, až po vývoj samotné aplikace a solárně napájených schránek, které nevyžadují elektrické připojení.

