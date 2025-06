Vědci doporučují při obnově lesa na kalamitních holinách využít modřín

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | JensEnemark / pixabay.com

Po zpracování kůrovcové kalamity z let 2017–2023 je v současné době stále nutno obnovit les na asi 60 000 ha. Výzkumné i provozní zkušenosti s obnovou kalamitních holin opakovaně potvrzují vhodnost vícefázové obnovy lesa na rozsáhlých otevřených plochách.Využití různých „přípravných“ dřevin, které rychle obnovují lesní prostředí na holinách, je výhodné z biologických, produkčních i ekonomických hledisek. Jednou ze dřevin, kterou lze použít v relativně širokém spektru stanovištních podmínek, je modřín opadavý.

Od přípravného porostu se očekává rychlé vytvoření porostního zápoje, a tím snížení extremity klimatu holých ploch, omezení přímého slunečního záření, teplotních extrémů, snížení rychlosti proudění větru, omezení konkurence buřeně, udržení nebo zlepšení podmínek svrchních půdních vrstev, úprava vodního režimu, prokořenění, snížení rizika eroze půdy, úprava půdních fyzikálních a chemických podmínek. Omezení buřeně vlivem zastínění snižuje atraktivitu stanoviště pro výskyt myšovitých hlodavců.

Zdroj | VÚLHM Přípravný porost modřínu pro dvoufázovou obnovu.

Použití modřínu opadavého jako dřeviny přípravného lesa nebylo v minulosti podporováno. V současnosti se však názory na modřín mění. Zkušenosti z imisních poloh i některých dílčích ploch vzniklých v posledních 10 letech ukazují jeho vysoký potenciál uplatnění i jako přípravné dřeviny.

Modřín opadavý je v dnešní době považován pro svou schopnost dobré přirozené obnovy a rychlého odrůstání na rozsáhlých kalamitních holinách za jednu z perspektivních dřevin pro tvorbu přípravných porostů v rámci dvoufázové obnovy lesa.

Vědci z Výzkumné stanice Opočno, VÚLHM, v. v. i., proto při řešení projektu projektu NAZV QK21010335 „Možnosti využití modřínu opadavého v českých lesích pod dopadem globální klimatické změny“ zpracovali certifikovanou metodiku Využití přípravných porostů modřínu při vícefázové obnově kalamitních holin.

Zdroj | VÚLHM Uměle založený přípravný porost modřínu pro dvoufázovou obnovu (7 let po výsadbě).

Metodika shrnuje pěstební postupy využívající modřín jako součást obnovní druhové skladby na kalamitních holinách. Modřín může být vhodnou dřevinou v různých fázích obnovy ve vazbě na ekologické podmínky konkrétních holin. Při respektování charakteru stanoviště a při optimalizaci technologických postupů zakládání i obhospodařování porostních směsí s modřínem se tak nabízí uživatelům metodiky další alternativa ke klasickým jednorázovým postupům obnovy lesa.

Pozitivním výsledkem využití těchto postupů bude zlepšení podmínek prostředí, zlevnění průběhu obnovy, pozdější ekonomický efekt při využití dřevinné biomasy v různém stadiu vývoje nově vznikajících porostů. Tyto postupy mohou v konečné fázi vést i k diferenciaci, a tím i stabilizaci lesních porostů v širším měřítku.

Porosty přípravných dřevin omezují nepříznivé působení extrémních klimatických faktorů holin a vytvářejí příznivější růstové podmínky pro vnášení a odrůstání cílových dřevin. Jejich využití ve dvoufázové obnově může navíc vést ke zlepšení celkové produktivity a ekonomické bilance lesnického hospodaření.

Zdroj | VÚLHM Využití modřínu v kombinované obnově – výsadba budoucí kostry porostů.

Přípravné porosty také zlepšují kvalitativní parametry cílových dřevin, u nichž bez clony přípravného porostu může dojít ke zhoršení kvality kmene a tvorbě silných větví.

Modřín bezesporu patří ke dřevinám s ceněným dřevem, a i v rámci jeho pěstování jako přípravné dřeviny lze při správně prováděné porostní výchově dosáhnout výhodně zpeněžitelných sortimentů.

Využití modřínu jako přípravné dřeviny je vhodné v podmínkách stanovišť přirozených borů a dále na stanovištích exponovaných, kyselých a živných, a to v širokém spektru nadmořských výšek od nižších poloh až do hor. Na oglejených stanovištích je modřín jako základní přípravná dřevina méně vhodný, lze jej však stále využít jako dřevinu přimíšenou či vtroušenou ve vazbě na ekologické podmínky konkrétních lokalit. Za zcela pro modřín nevhodná jsou považována stanoviště lužních lesů a všechna stanoviště podmáčená.

Zdroj | VÚLHM Vlevo – přirozená obnova modřínu na okraji kalamitní holiny (VP Heraltice); vpravo – využití modřínu jako přípravné dřeviny při řadovém smíšení s bukem.

Při značném rozsahu holin je jednou z možností využití kombinované obnovy v „novém“ pojetí. Nejdříve je provedena umělá obnova dřevinami relativně dobře odrůstajícími v prostředí velkých otevřených ploch, a následně je využit potenciál přirozené obnovy do takto založených porostů.

Kombinovanou obnovu lze výhodně realizovat na středně bohatých a vodou ovlivněných stanovištích v příznivých terénních podmínkách, kde lze očekávat výskyt přirozeného zmlazení takových druhů, které bude vhodné zakomponovat do druhové skladby nově vznikajících porostů. Využití modřínu v kombinované obnově je biologicky i ekonomicky výhodné. Nespornou výhodou modřínu je jeho potenciální využití jako přípravné i cílové dřeviny.

Využití postupů, popsaných v metodice, při obnově lesa na kalamitních plochách bude mít významné pozitivní dopady na obnovení stability lesa, a přispěje ke zvýšení adaptace lesních porostů na dopady klimatické změny. Také to umožní rozložení doby obnovy do delšího časového úseku s intenzivnějším využitím přírodních procesů na lokalitách, kde je pro to dostatečný potenciál.

Zdroj | VÚLHM Uměle založený přípravný porost modřínu pro dvoufázovou obnovu (3 roky po výsadbě).

Při aplikaci postupů, využívající modřín na kalamitních holinách, je podle vědců reálné dosáhnout úspory nákladů na obnovu lesa řádově o 10 000–50 000 Kč/ha. Po zpracování kůrovcové kalamity je v současné době stále nutno obnovit les na ca 60 000 ha. Při využití popsaných postupů na 20 % těchto holin tak lze roční ekonomický efekt pro lesní hospodářství ČR vyčíslit částkou až 600 mil. Kč. Zároveň lze náklady na obnovu rozložit na delší časové období po vzniku kalamity.

Metodika Využití přípravných porostů modřínu při vícefázové obnově kalamitních holin je volně ke stažení.

Autoři metodiky: Ing. Jan Leugner, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Mgr. Nikola Švorc Štěpánová; VS Opočno, VÚLHM, v. v. i., Strnady,

