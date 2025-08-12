https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/urady-chybovaly-pri-schvaleni-lesnich-planu-v-krusnych-horach-mini-ombudsman
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Úřady chybovaly při schválení lesních plánů v Krušných horách, míní ombudsman

12.8.2025 19:29 (ČTK)
Diskuse: 1
Kácení v krušnohorských lesích.
Kácení v krušnohorských lesích.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ibra Ibrahimovič / Greenpeace
Úřady podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka chybovaly při schválení lesních plánů v Krušných horách. Schválení podle něj není možné bez souhlasu orgánu ochrany přírody, jako se to dělo v Ústeckém kraji u plánů pro hospodaření v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří, informovala organizace Greenpeace. ČTK závěry ombudsmana potvrdila vedoucí oddělení PR a marketingu ombudsmana Michaela Vaisová.
 
Greenpeace si ombudsmanovi ohledně problematických lesních hospodářských plánů stěžovala, a to kvůli hrozbě zničení vzácných krušnohorských bukových lesů. Podle vyjádření ministerstva životního prostředí, které vyšetřování ombudsmana zmiňuje, nese proces schvalování lesních hospodářských plánů v Krušných horách známky nezákonnosti. Ombudsman následně vyslovil názor, že samy úřady již nyní nemohou nezákonně schválené lesní hospodářské plány rušit a že právní úprava schvalování lesních hospodářských plánů je nevyhovující. Podle jeho závěru by po přijaté novele lesního zákona k podobným situacím již docházet nemělo, a proto své šetření uzavřel bez návrhu dalších kroků.

"Šetření ombudsmana potvrdilo to, na co upozorňujeme už roky: úřady neměly schvalovat lesní hospodářské plány bez souhlasu orgánu ochrany přírody. Přesto k tomu došlo a stát odmítá situaci napravit. Vzácné bučiny v Krušných horách tak stále zůstávají bez skutečné ochrany," uvedl mluvčí Greenpeace ČR Lukáš Hrábek.

Podle ekologických organizací Greenpeace a Hnutí DUHA však zůstává i po zjištěních ombudsmana klíčový problém nevyřešený, když nezákonně schválené lesní hospodářské plány zůstávají v platnosti a určují hospodaření v Krušných horách na dalších několik let. Tyto plány umožňují majitelům žádat o rozsáhlá kácení v lesích, které by měly být chráněny.

Hnutí DUHA v této souvislosti podala žalobu, ve které požaduje zrušení nezákonného schválení lesních hospodářských plánů pro státní podnik Lesy ČR – největšího vlastníka lesů v Krušných horách. "Pokud by se nadále v Krušných horách kácelo podle nezákonně vydaných hospodářských plánů, zaniknou nenahraditelné části zdejších starých bučin. Soud by proto na základě naší žaloby měl nezákonné rozhodnutí o schválení lesního hospodářského plánu zrušit," uvedl Jan Skalík z kampaně Divočina na beton Hnutí DUHA.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Houbařka Foto: Depositphotos Češi loni chodili do lesů méně často, ale nasbírali víc hub i borůvek V Lednicko-valtickém areálu se opravují lesní cesty Foto: Lesy ČR Lesy ČR opravují lesní cesty v Lednicko-valtickém areálu. Na podzim obnoví alej borovic vejmutovek Sazenice dubu Foto: Depositphotos V Olomouckém kraji lesníci loni zalesnili 1523 ha, o 445 ha méně než v roce 2023

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JD

Jindřich Duras

13.8.2025 10:04
Jojo, jako se to děje často: kus Přírody se zničí - nejlépe v přeměně na prachy na soukromý účet - ale nikdo za nic nemůže. Tak jsme na to zvyklí, v pohodě...
Odpovědět

Nejčtenější články

Hana Müllerová: Klimatické právo prodělalo interpretační šok aneb Pohled do nitra Poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora o klimatických povinnostech států

Diskuse: 62

Filip Jetmar a Jiří Mach: Pardubický kraj má problémy se zajištěním ochrany přírodní rezervace Maštale, tak ji raději zruší

Diskuse: 13

Rekordní sezóna u dudků chocholatých. Letos se v dudnících na jižní Moravě vylíhlo 36 mláďat

Koordinované mapování přineslo přes 25 tisíc záznamů o invazních druzích v ČR

Diskuse: 10

Ústecký kraj požaduje důkladné posouzení převodu vody z Ohře do nádrže u Kryr

Diskuse: 1

V milovické rezervaci vzniká regionální osevní směs. Pomůže s obnovou dalších míst ve středních Čechách

Diskuse: 1

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 22
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist