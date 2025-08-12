Úřady chybovaly při schválení lesních plánů v Krušných horách, míní ombudsman
"Šetření ombudsmana potvrdilo to, na co upozorňujeme už roky: úřady neměly schvalovat lesní hospodářské plány bez souhlasu orgánu ochrany přírody. Přesto k tomu došlo a stát odmítá situaci napravit. Vzácné bučiny v Krušných horách tak stále zůstávají bez skutečné ochrany," uvedl mluvčí Greenpeace ČR Lukáš Hrábek.
Podle ekologických organizací Greenpeace a Hnutí DUHA však zůstává i po zjištěních ombudsmana klíčový problém nevyřešený, když nezákonně schválené lesní hospodářské plány zůstávají v platnosti a určují hospodaření v Krušných horách na dalších několik let. Tyto plány umožňují majitelům žádat o rozsáhlá kácení v lesích, které by měly být chráněny.
Hnutí DUHA v této souvislosti podala žalobu, ve které požaduje zrušení nezákonného schválení lesních hospodářských plánů pro státní podnik Lesy ČR – největšího vlastníka lesů v Krušných horách. "Pokud by se nadále v Krušných horách kácelo podle nezákonně vydaných hospodářských plánů, zaniknou nenahraditelné části zdejších starých bučin. Soud by proto na základě naší žaloby měl nezákonné rozhodnutí o schválení lesního hospodářského plánu zrušit," uvedl Jan Skalík z kampaně Divočina na beton Hnutí DUHA.
