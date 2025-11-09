https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lesy-cr-dokoncuji-sazeni-52-milionu-stromku-pocasi-zalesneni-preje
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lesy ČR dokončují sázení 52 milionů stromků, počasí zalesnění přeje

9.11.2025 19:08 | HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK)
Zdroj | Lesy ČR
Lesníci státního podniku Lesy České republiky (LČR) dokončují letošní výsadbu zhruba 52 milionů sazenic. Počasí zalesňování přeje, současné teplejší počasí s dostatkem srážek dobrému ujímání sazenic prospívá. Podobně příznivé počasí bylo i při jarních výsadbách. Obnova lesa letos přijde podnik na 974 milionů korun, loni to bylo 1,12 miliardy korun, uvedla mluvčí podniku Eva Jouklová. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v zemi.
 
Státní lesy by měly letos obnovit asi 14 000 hektarů lesů, což představuje meziroční pokles o 17 procent. Výsadba loni činila asi 60 milionů stromků. Důvodem nižší obnovy je to, že většinu ploch vytěžených v době kůrovcové kalamity už LČR osázely. Plochy k zalesnění se tak postupně zmenšují.

Novou výsadbou letos LČR zalesní zhruba 9700 hektarů. Zbylých zhruba 4350 hektarů bude tvořit přirozená obnova ze semen stojících stromů. Přirozenou obnovu se podnik snaží rozšiřovat. V plánu má zvýšit do roku 2030 podíl přirozené obnovy ze současných zhruba 30 procent na 40 procent.

Při přirozené obnově lesa tvoří semenáčkům clonu mateřský porost, světlomilným druhům zase svědčí otevřené plochy. "Na kalamitních holinách se přirozeně zmlazují zejména bříza a osika, které poskytují kryt a podporu dalším, klimaticky citlivějším druhům, například buku nebo jedli," uvedl výrobně-technický ředitel LČR Libor Strakoš.

Největší plochy letos státní podnik obnovuje na Vysočině a v Jihomoravském kraji. V nově zakládaných porostech dominují buk, dub a borovice, které doplňují javor, lípa, jedle, douglaska, olše, jilm i třešeň. "Smrku sázíme do 20 procent, a to zejména na chladnějších a vlhčích stanovištích, které jsou pro něj vhodná," uvedl Strakoš.

Dosud největší kůrovcová kalamita v Česku vypukla v roce 2018. Na jejím vrcholu v roce 2020 státní podnik vytěžil rekordních více než 14 milionů metrů krychlových dřeva. V roce 2021 LČR zalesnily 22 130 hektarů a vysadily rekordních téměř 96 milionů sazenic. O rok později výsadba činila 81 milionů sazenic a v roce 2023 to bylo 68 milionů sazenic. Nové lesy po kalamitě by měly být podle LČR odolnější a druhově pestřejší s vyšším zastoupením listnatých dřevin.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Zpracování lesních jablek na semena Foto: Lesy ČR Úroda, která změní krajinu. Semenářský závod Lesů ČR zpracovává jedenáct tun planých plodů Foto: Živá půda Lesní pastva povolena! Listy lípy srdčité Foto: Depositphotos Jak spolehlivě rozlišit lípu srdčitou a lípu velkolistou? Někdy musí přijít na řadu i DNA analýza

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist