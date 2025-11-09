Lesy ČR dokončují sázení 52 milionů stromků, počasí zalesnění přeje
Novou výsadbou letos LČR zalesní zhruba 9700 hektarů. Zbylých zhruba 4350 hektarů bude tvořit přirozená obnova ze semen stojících stromů. Přirozenou obnovu se podnik snaží rozšiřovat. V plánu má zvýšit do roku 2030 podíl přirozené obnovy ze současných zhruba 30 procent na 40 procent.
Při přirozené obnově lesa tvoří semenáčkům clonu mateřský porost, světlomilným druhům zase svědčí otevřené plochy. "Na kalamitních holinách se přirozeně zmlazují zejména bříza a osika, které poskytují kryt a podporu dalším, klimaticky citlivějším druhům, například buku nebo jedli," uvedl výrobně-technický ředitel LČR Libor Strakoš.
Největší plochy letos státní podnik obnovuje na Vysočině a v Jihomoravském kraji. V nově zakládaných porostech dominují buk, dub a borovice, které doplňují javor, lípa, jedle, douglaska, olše, jilm i třešeň. "Smrku sázíme do 20 procent, a to zejména na chladnějších a vlhčích stanovištích, které jsou pro něj vhodná," uvedl Strakoš.
Dosud největší kůrovcová kalamita v Česku vypukla v roce 2018. Na jejím vrcholu v roce 2020 státní podnik vytěžil rekordních více než 14 milionů metrů krychlových dřeva. V roce 2021 LČR zalesnily 22 130 hektarů a vysadily rekordních téměř 96 milionů sazenic. O rok později výsadba činila 81 milionů sazenic a v roce 2023 to bylo 68 milionů sazenic. Nové lesy po kalamitě by měly být podle LČR odolnější a druhově pestřejší s vyšším zastoupením listnatých dřevin.
