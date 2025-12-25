O dřevo, ze kterého se vyrábějí hudební nástroje, je podle Lesů ČR velký zájem
25.12.2025 18:13 | PRAHA (Ekolist.cz) | Eva Jouklová
Největší zájem bývá tradičně o dub, ořešák, jasan a modřín. Cena těch nejkvalitnějších kusů dosahuje například u dubu 40 až 50 tisíc korun a u modřínu asi 15 tisíc korun za metr krychlový. Z tohoto dříví se třeba vyrábějí hudební nástroje, interiérové obklady, dýhy, sudy a podobně.
V několika presenčních veřejných dražbách, které se konají od listopadu do března, s ním Lesy ČR obchodují od roku 2022. Na většině z nich bývají desítky vlastníků dříví i dražitelů z tuzemska a jiných evropských zemí, nejčastěji z Rakouska, Německa nebo Francie. Nabízené kmeny si mohou prohlédnout v místě dražby nejméně tři týdny předem.
reklama
Dále čtěte |
Lesy ČR vytvořily na Tachovsku soustavu tůní a vrátily do krajiny vodu Lesníci nebudou zasahovat v oblasti vzácných bučin v Krušných horách Lesy ČR dokončují sázení 52 milionů stromků, počasí zalesnění přeje
Další články autora |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk