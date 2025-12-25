https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/o-drevo-ze-ktereho-se-vyrabeji-hudebni-nastroje-je-podle-lesu-cr-velky-zajem
O dřevo, ze kterého se vyrábějí hudební nástroje, je podle Lesů ČR velký zájem

25.12.2025 18:13 | PRAHA (Ekolist.cz) | Eva Jouklová
Dražba cenného dříví.
Dražba cenného dříví.
Zdroj | Lesy ČR
První z řady dražeb cenných dřevních sortimentů v sezóně 2025/2026 skončila na konci listopadu. Lesy ČR na ni dodaly 400 metrů krychlových, za které utržily šest milionů korun, což je dvojnásobek vyvolávací ceny.
 
Podle Petra Krále, obchodního ředitele Lesů ČR, dokládají výsledky úvodní dražby velký zájem o dříví ceněné zejména kvůli kvalitativním vlastnostem, jako je textura, kresba či barva. „Prodaly se veškeré kmeny, které jsme nabídli,“ uvedl s tím, že Lesy ČR dodají v aktuální sezóně na trh tři tisíce metrů krychlových.

Největší zájem bývá tradičně o dub, ořešák, jasan a modřín. Cena těch nejkvalitnějších kusů dosahuje například u dubu 40 až 50 tisíc korun a u modřínu asi 15 tisíc korun za metr krychlový. Z tohoto dříví se třeba vyrábějí hudební nástroje, interiérové obklady, dýhy, sudy a podobně.

V několika presenčních veřejných dražbách, které se konají od listopadu do března, s ním Lesy ČR obchodují od roku 2022. Na většině z nich bývají desítky vlastníků dříví i dražitelů z tuzemska a jiných evropských zemí, nejčastěji z Rakouska, Německa nebo Francie. Nabízené kmeny si mohou prohlédnout v místě dražby nejméně tři týdny předem.

foto - Jouklová Eva
Eva Jouklová
Autorka je tisková mluvčí Lesů ČR.
