Lesy ČR vytvořily na Tachovsku soustavu tůní a vrátily do krajiny vodu

24.11.2025 09:43 | PRAHA (Ekolist.cz) | Eva Jouklová
Zdroj | Lesy ČR
Revitalizaci dvou úseků na více než kilometr dlouhé části koryta Čankovského potoka v Třískolupech pod Přimdou na Tachovsku v Plzeňském kraji dokončily Lesy ČR. Vznikla soustava tůní a voda se teď snadno vsakuje do okolní nivy. Projekt za téměř 3,4 miliony korun dotovala Evropská unie.
 
Vodohospodáři z Lesů ČR se v rámci podnikového programu Vracíme vodu lesu zaměřili na dva úseky Čankovského potoka oddělené malou soukromou nádrží. Ještě nedávno z nich odvádělo vodu do příkopů azbestocementové potrubí. Půda v okolí tak postupně vysychala.

„Potrubí jsme odstranili a voda se teď plošně rozlévá do krajiny. Abychom zamezili dnové erozi a udrželi povrchový odtok vody, zřídili jsme v korytě příčné prahy z kamenné rovnaniny. Kvůli podpoře biodiverzity vznikla soustava průtočných a neprůtočných tůní,“ popsal projekt Tomáš Rau, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Berounky z Lesů ČR.

Obdobná opatření přírodě svědčí, protože se díky nim zadrží v krajině voda a v tůních nacházejí biotop vodomilné rostliny i živočichové.

Lesy ČR na projekt čerpaly dotaci z evropského Operačního programu Životního prostředí ve výši 3 366 000 Kč bez DPH, což je i celková cena díla.

foto - Jouklová Eva
Eva Jouklová
Autorka je tisková mluvčí Lesů ČR.
