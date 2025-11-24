Lesy ČR vytvořily na Tachovsku soustavu tůní a vrátily do krajiny vodu
24.11.2025 09:43 | PRAHA (Ekolist.cz) | Eva Jouklová
„Potrubí jsme odstranili a voda se teď plošně rozlévá do krajiny. Abychom zamezili dnové erozi a udrželi povrchový odtok vody, zřídili jsme v korytě příčné prahy z kamenné rovnaniny. Kvůli podpoře biodiverzity vznikla soustava průtočných a neprůtočných tůní,“ popsal projekt Tomáš Rau, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Berounky z Lesů ČR.
Obdobná opatření přírodě svědčí, protože se díky nim zadrží v krajině voda a v tůních nacházejí biotop vodomilné rostliny i živočichové.
Lesy ČR na projekt čerpaly dotaci z evropského Operačního programu Životního prostředí ve výši 3 366 000 Kč bez DPH, což je i celková cena díla.
