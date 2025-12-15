Lesy ČR obnovily břehy dvou jihomoravských potoků. Nově vysazené dřeviny pomohou proti větrné erozi
15.12.2025 12:19 | PRAHA (Ekolist.cz) | Eva Jouklová
Během letošního jara i podzimu se na březích vysadilo 370 listnatých stromů a 900 keřů. Biodiverzitu na místě podpoří pět sovníků, dvacet netopýřích budek a osm stanovišť pro obojživelníky, drobné savce a další v pokácených kmenech topolů.
Obdobně od srpna postupovali vodohospodáři u Slatinského potoka s přítoky v katastru Slatiny u Jevišovic. V rámci projektu za 1,4 miliony korun se také zpracovaly nemocné nebo poškozené dřeviny a na břehy vysadilo 250 listnáčů či 506 keřů. I tady se instalovaly tři sovníky, deset netopýřích budek a tři stanoviště pro obojživelníky, drobné savce a další z topolových kmenů.
