Lesy ČR obnovily břehy dvou jihomoravských potoků. Nově vysazené dřeviny pomohou proti větrné erozi

15.12.2025 12:19 | PRAHA (Ekolist.cz) | Eva Jouklová
Výsadba u Lovčického potoka.
Zdroj | Lesy ČR
Porosty na březích dvou jihomoravských potoků, Lovčického a Slatinského i s přítoky, letos obnovily Lesy ČR v rámci dvou projektů spolufinancovaných čtyřmi miliony korun Evropskou unií. Jejich součástí je i podpora biodiverzity a následná pětiletá péče o vegetaci. Cílem je zmírnit dopady klimatické změny. Tyto porosty budou zároveň fungovat jako větrolamy proti větrné erozi.
 
Porosty letos vodohospodáři obnovili za 2,6 milionů korun u Lovčického potoka v katastru obcí Lovčice u Kyjova, Věteřov a Dražůvky. „Na březích se odstranily náletové dřeviny ve špatném zdravotním stavu nebo zasahující do koryta. Dalších dřevin se týkal jen zdravotní řez,“ popsal úvodní práce, které začaly v květnu, Pavel Hopjan, vedoucí Správy toků pro povodí Dyje z Lesů ČR.

Během letošního jara i podzimu se na březích vysadilo 370 listnatých stromů a 900 keřů. Biodiverzitu na místě podpoří pět sovníků, dvacet netopýřích budek a osm stanovišť pro obojživelníky, drobné savce a další v pokácených kmenech topolů.

Obdobně od srpna postupovali vodohospodáři u Slatinského potoka s přítoky v katastru Slatiny u Jevišovic. V rámci projektu za 1,4 miliony korun se také zpracovaly nemocné nebo poškozené dřeviny a na břehy vysadilo 250 listnáčů či 506 keřů. I tady se instalovaly tři sovníky, deset netopýřích budek a tři stanoviště pro obojživelníky, drobné savce a další z topolových kmenů.

