Zemědělci by mohli nově řešit i větrnou erozi, MŽP připravilo novelu vyhlášky
"Větrná eroze představuje závažný problém především na jižní Moravě a v Polabí. V době polních prací tam vířící prach často připomíná téměř saharskou bouři. Když je zaseto a zároveň fouká vítr, dochází k odnosu drobných částic půdy. Právě proto tuto změnu zavádíme - je nezbytné, aby byla půda chráněna dostatečným pokryvem, který zabrání jejímu odvátí," uvedl ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).
Systém bude podle MŽP fungovat podobně jako při vodní erozi - zemědělci případnou erozi nahlásí do aplikace Monitoring eroze, a když se bude situace opakovat, budou muset přijmout opatření k lepší ochraně půdy. K tomu mohou využít i protierozní kalkulačku, která navrhuje potřebné postupy. Větrnou erozi podle úřadu trvale vyřeší takzvané větrolamy, což jsou skupiny stromů a keřů v polích, které brání tomu, aby vítr sílil a odnášel půdu.
"Návrh vyhlášky je podle nás připraven chaoticky a bez odpovídajícího projednání se zástupci zemědělců i vlastníků půdy," řekl ČTK prezident Agrární komory Doležal. "Vlastníci nemají dostatečnou motivaci a zemědělci zase postrádají možnosti obrany při revizích ploch či při posuzování erozních událostí. Vyhláška navíc neobsahuje jasné definice některých pojmů, což může vést k právní nejistotě," uvedl.
Současný systém opatření proti erozi Agrární komora kritizuje dlouhodobě. "Jsme přesvědčeni, že zemědělci o půdu pečují sami od sebe a není nutné jim to nařizovat. Půda je jejich základní výrobní prostředek a každý hospodář si její hodnotu dobře uvědomuje," dodal Doležal.
Podle portálu Monitoring eroze bylo loni v ČR 509 erozních událostí, více než dvojnásobek proti roku 2023. Vodní eroze, tedy splachy půdy, způsobují podle ekologů ročně okolo 15 miliard korun škod na půdě, cestách i majetku obcí a občanů. Riziko vodní eroze se s klimatickou změnou stále zvyšuje, uvádí ekologové.
reklama