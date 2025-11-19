https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/liberecky-kraj-nechal-zmapovat-lokality-nejvic-ohrozene-erozi-zemedelske-pudy
Liberecký kraj nechal zmapovat lokality nejvíc ohrožené erozí zemědělské půdy

19.11.2025 19:53 | LIBEREC (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Liberecký kraj nechal zmapovat lokality nejvíc ohrožené erozí zemědělské půdy. Impulzem bylo květnové zaplavení Dalešic na Jablonecku bahnem z polí, řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště (Spolu). Analýza ukázala, že podobně je ohroženo dalších 42 míst, zejména na Českolipsku a Semilsku. U každé lokality vznikly přehledné mapy, které ukazují, odkud voda přitéká, jak je území ohrožené a jaké množství hlíny voda z polí odnáší.
 
"V České republice je zhruba 60 procent zemědělské půdy ohroženo erozí, ať už větrnou nebo vodní. V Libereckém kraji je to menší procento, protože procento zornění zemědělské půdy je nižší, než je průměr České republiky," doplnil Klápště. Podle portálu monitoringu eroze bylo loni v ČR 509 erozních událostí, více než dvojnásobek proti roku 2023. Vodní eroze způsobuje podle ekologů ročně škody za zhruba 15 miliard korun na půdě, cestách i majetku obcí a lidí.

Riziko vodní eroze se podle ekologů s klimatickou změnou zvyšuje. Splachem půdy mohou být při extrémním dešti ohrožena i místa, která zatím nic podobného nezažila. To byl i případ Dalešic, které letos koncem května opakovaně zaplavila voda s bahnem z polí.

Analýzu zpracoval Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy Praha. "Impulsem pro zpracování této analýzy byla potřeba řešit ochranu obcí i zemědělské půdy, nezbytné je řešit ohrožené lokality preventivně a systematicky. Eroze půdy není jen zemědělský problém, dotýká se obcí, infrastruktury i obyvatel. Naším úkolem bude ve spolupráci se starosty ohrožených obcí a zemědělci dohodnout a připravit návrh protierozních opatření, aby se do budoucna předešlo případným škodám," řekl Klápště.

Odborníci odhalili 18 ohrožených míst na Českolipsku, 17 na Semilsku, šest na Liberecku a jednu lokalitu na Jablonecku. U Dalešic už je podle Klápštěho hotova studie, která navrhuje efektivní ochranná opatření, která obec ochrání a vodu svede do suché nádrže. Opatření jsou koncipována na 50letou vodu, v případně silnější srážek nasměrují vodu mimo zastavěné území.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
