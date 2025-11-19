Liberecký kraj nechal zmapovat lokality nejvíc ohrožené erozí zemědělské půdy
Riziko vodní eroze se podle ekologů s klimatickou změnou zvyšuje. Splachem půdy mohou být při extrémním dešti ohrožena i místa, která zatím nic podobného nezažila. To byl i případ Dalešic, které letos koncem května opakovaně zaplavila voda s bahnem z polí.
Analýzu zpracoval Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy Praha. "Impulsem pro zpracování této analýzy byla potřeba řešit ochranu obcí i zemědělské půdy, nezbytné je řešit ohrožené lokality preventivně a systematicky. Eroze půdy není jen zemědělský problém, dotýká se obcí, infrastruktury i obyvatel. Naším úkolem bude ve spolupráci se starosty ohrožených obcí a zemědělci dohodnout a připravit návrh protierozních opatření, aby se do budoucna předešlo případným škodám," řekl Klápště.
Odborníci odhalili 18 ohrožených míst na Českolipsku, 17 na Semilsku, šest na Liberecku a jednu lokalitu na Jablonecku. U Dalešic už je podle Klápštěho hotova studie, která navrhuje efektivní ochranná opatření, která obec ochrání a vodu svede do suché nádrže. Opatření jsou koncipována na 50letou vodu, v případně silnější srážek nasměrují vodu mimo zastavěné území.
