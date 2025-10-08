https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-ve-forme-dotaci-poskytne-200-milionu-korun-na-protierozni-opatreni-v-krajine
MŽP ve formě dotací poskytne 200 milionů korun na protierozní opatření v krajině

8.10.2025 12:40 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Na tvorbu a obnovu tůní, mokřadů, remízků, úpravy drenáží a příkopů a na další opatření proti erozi půdy dá ministerstvo životního prostředí dalších 200 milionů korun. Zmíněná opatření mají pomáhat zadržovat vodu, bránit erozi a posilovat odolnost krajiny vůči suchu i povodním.
 
Nová výzva v evropském Operačním programu Životní prostředí se zaměřuje na majitele a správce pozemků v takzvaných přechodových regionech, tedy ve Středočeském, Plzeňském, Jihočeském a Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. O dotaci budou moci od 8. října do 17. prosince 2025 žádat obce, města, kraje, veřejnoprávní, příspěvkové či státní organizace, nadace, školy, církve i podnikající či nepodnikající fyzické osoby. Dotace je určena na větší projekty a v závislosti na typu projektu může pokrýt 100 procent způsobilých výdajů.

Od roku 2021 schválil resort z Operačního programu Životní prostředí podporu pro 67 projektů za více než jednu miliardu korun. Dalších deset projektů za 104 milionů korun pak bylo podpořeno z nedávno ukončené výzvy z Národního programu Životní prostředí. U desítek dalších žádostí pokračuje jejich schvalování.

"Zájem o investice na obnovu krajiny je značný. V ukončené výzvě jsme přijali 34 projektů a požadovaná dotace přesáhla alokovanou částku o více než 70 milionů korun," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Dodal, že z uskutečnění projektů mají užitek nejen vlastníci pozemků, ale také obyvatelé dotčených obcí a regionů.

Podle ministra snazší realizaci umožnila loňská novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kdy je nyní možné vytvořit nový krajinný prvek jako součást zemědělské půdy bez odnímání a odvodů.

Operační program Životní prostředí čerpá peníze z evropských fondů.

