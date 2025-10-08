MŽP ve formě dotací poskytne 200 milionů korun na protierozní opatření v krajině
Od roku 2021 schválil resort z Operačního programu Životní prostředí podporu pro 67 projektů za více než jednu miliardu korun. Dalších deset projektů za 104 milionů korun pak bylo podpořeno z nedávno ukončené výzvy z Národního programu Životní prostředí. U desítek dalších žádostí pokračuje jejich schvalování.
"Zájem o investice na obnovu krajiny je značný. V ukončené výzvě jsme přijali 34 projektů a požadovaná dotace přesáhla alokovanou částku o více než 70 milionů korun," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Dodal, že z uskutečnění projektů mají užitek nejen vlastníci pozemků, ale také obyvatelé dotčených obcí a regionů.
Podle ministra snazší realizaci umožnila loňská novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kdy je nyní možné vytvořit nový krajinný prvek jako součást zemědělské půdy bez odnímání a odvodů.
Operační program Životní prostředí čerpá peníze z evropských fondů.
