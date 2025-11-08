https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/uroda-ktera-zmeni-krajinu.semenarsky-zavod-lesu-cr-zpracovava-jedenact-tun-planych-plodu
Úroda, která změní krajinu. Semenářský závod Lesů ČR zpracovává jedenáct tun planých plodů

8.11.2025 18:04 | PRAHA (Ekolist.cz) | Eva Jouklová
Zdroj | Lesy ČR
Velkou úrodu kvalitních plodů všech ovocných lesních dřevin letos hlásí Semenářský závod v Týništi nad Orlicí. Lesy ČR v říjnu začaly zpracovávat jedenáct tun planých hrušek, jablek, třešní i malviček vzácných oskeruší. Z nich vzejdou statisíce stromků, které zpestří remízky i lesy a podpoří biodiverzitu.
 
„Díky dobrým klimatickým podmínkám během kvetení a opylování květů jsou množství i kvalita letošních plodů všech ovocných lesních dřevin mimořádné,“ říká Miloš Pařízek, ředitel Semenářského závodu Lesů ČR.

Zdroj | Lesy ČR

Ze stromů oficiálně uznaných pro sběr osiva v celé republice sebrali lesníci ze státního podniku celkem čtyři tuny třešní ptačích, tři tuny plodů z jabloní lesních, dvě tuny z hrušní polniček a dvě tuny z jeřábu oskeruše.

„Před zpracováním je uchováváme v chladu. Abychom oddělili semena od dužniny, používáme speciální postupy a technologie. Vyluštěná semena pak ještě před uskladněním sušíme a čistíme od zbytků dužniny. Výsev předchází stratifikace, která překoná klíční klid. U třešně ptačí to může trvat až čtyři měsíce,“ vysvětluje Pařízek a děkuje všem lesníkům, kteří se na sběru letošní úrody podíleli.

Plané ovocné dřeviny poskytují potravu a úkryt mnoha živočichům, takže zvyšují biodiverzitu. Navíc zadržují vodu a brání erozi půdy. I díky nim je krajina rozmanitější.

foto - Jouklová Eva
Eva Jouklová
Autorka je tisková mluvčí Lesů ČR.
tisknout poslat
