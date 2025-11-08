Úroda, která změní krajinu. Semenářský závod Lesů ČR zpracovává jedenáct tun planých plodů
Ze stromů oficiálně uznaných pro sběr osiva v celé republice sebrali lesníci ze státního podniku celkem čtyři tuny třešní ptačích, tři tuny plodů z jabloní lesních, dvě tuny z hrušní polniček a dvě tuny z jeřábu oskeruše.
„Před zpracováním je uchováváme v chladu. Abychom oddělili semena od dužniny, používáme speciální postupy a technologie. Vyluštěná semena pak ještě před uskladněním sušíme a čistíme od zbytků dužniny. Výsev předchází stratifikace, která překoná klíční klid. U třešně ptačí to může trvat až čtyři měsíce,“ vysvětluje Pařízek a děkuje všem lesníkům, kteří se na sběru letošní úrody podíleli.
Plané ovocné dřeviny poskytují potravu a úkryt mnoha živočichům, takže zvyšují biodiverzitu. Navíc zadržují vodu a brání erozi půdy. I díky nim je krajina rozmanitější.
reklama