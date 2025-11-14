Lesníci nebudou zasahovat v oblasti vzácných bučin v Krušných horách
"Krušnohorské bučiny patří k tomu nejcennějšímu, co náš kraj má. Jsem rád, že jsme se společně s Lesy ČR dohodli na postupu, který umožní citlivě hospodařit, a přitom zachovat přírodní hodnoty tohoto území pro další generace," uvedl hejtman Richard Brabec (ANO).
Na 6350 hektarech budou lesníci hospodařit dvěma způsoby. Na minimálně 5000 hektarech půjde o způsob bez vzniku holin po těžbě. V ekologicky cennější oblasti lesníci zvolí výběrný způsob hospodaření, takže v lesích vedle sebe porostou stromy různého druhu, věku, výšky i tloušťky.
"Cílem je postupně převést stávající stejnověké porosty na lesy nové generace, tedy druhově i věkově pestré, ve kterých se aktivně hospodaří," uvedl ředitel LČR Dalibor Šafařík. Zásahy budou jen v nezbytném rozsahu, například kvůli ohrožení při živelné kalamitě nebo napadení lesů škůdci.
Deklarace představuje výrazný posun k přírodě bližšímu lesnímu hospodaření, řekl ČTK Marek Pytlík z Greenpeace. Omezování množství mrtvého dřeva podle tabulkových limitů podle něj nicméně popírá samotnou podstatu přirozeného fungování lesa i princip bezzásahovosti. "Zároveň z deklarace není zřejmé to nejdůležitější, kdo a jak bude nezávisle kontrolovat její naplňování," uvedl. Dodal, že počin je krokem správným směrem. "Doufejme však, že nezůstane jen u slov, ale tento impulz se stane inspirací pro lepší budoucnost co největší části českých lesů," zdůraznil.
Ekologické organizace v minulosti upozorňovaly na kácení starých stromů v Krušných horách a kritizovaly plány na likvidaci bučin.
Na začátku letošního října se společnost Royal Pine v memorandu uzavřeném s organizací Greenpeace, městem Horní Jiřetín a lesnickou fakultou České zemědělské univerzity zavázala k přechodu na hospodaření v lesích, které je blízké přírodě a obsahuje prvky ekologického lesnictví. Memorandum tehdy programový ředitel Greenpeace Petr Winkler ČR označil za úspěch. V evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří se podle něj dlouhodobě hospodaří tak, že to není pro místní cenné lesy udržitelné.
"Doufáme, že i ostatní vlastníci lesů v Krušných horách budou následovat jejího příkladu," řekl tehdy Winkler.
